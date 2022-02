Navarro Montoya y Basualdo con LU 24: “La obsesión de Boca por la Libertadores es tóxica”

19 febrero, 2022 Leido: 1206

Los exjugadores y glorias Xeneizes José Basualdo y Fernando “Mono” Navarro Montoya, visitaron Claromecó y Tres Arroyos y estuvieron con LU 24, hablando de su visita y del presente y futuro de Boca Juniors.

Navarro Montoya dijo que la de este sábado fue “una jornada muy grata: fuimos a Claromecó al parador Samoa ,compartiendo con la gente, en mi caso ataje penales a chicos y chicas, y en tres Arroyos, vinimos a jugar un picadito en la cancha y después a comer un gran asado” dijo.

Se tocó el tema Boca y el “Mono” añadió: “me parece que la obsesión por la Libertadores es un poco tóxico para Boca. Debe ser el gran objetivo pero no el único. Boca ha ganado cosas importantes que no le dieron su valor, ganó torneos locales que son importantes. Ahora viene un proyecto nuevo con la ilusión que hay en Boca cuando comienza un nuevo año no? Hay un plantel de jerarquía y Boca va a competir por todo lo que se dispute”, concluyó.

Basualdo, en tanto, opinó: “La pasamos muy bien en Claromecó y ahora viene el final con un partido acá. Estuve dirigiendo 17 años en Venezuela, este año veré otros horizontes siempre en el fútbol, mientras disfrutando con estos eventos, sobretodo del cariño de la gente. Cuando quise dirigir en el país siempre estuve a contramano, me llamaban y estaba afuera, cuando venía ya estaba todo ocupado “añadió.

“Voy a tratar de estar de manager, me gustaría eso. Con respecto a este Boca, tiene muchos jugadores juveniles y habrá que acomodarse, el tiempo de Boca no te lo permite pero otra cosa no queda. Boca arrancó bien y tenemos la ilusión de la Libertadores, todos queremos la 7ª y hay que hacer un gran esfuerzo. “dijo.

“Con respecto a River siempre hay que mirar la vereda de enfrente, la idea es que no se acerquen y nosotros nos alejemos. Nos miramos los dos de reojo”, relató.

“Riquelme con el Consejo recibe críticas porque es nuevo en el puesto; como jugador no había errores, el equipo ahora necesita que se compre bien y se venda bien. Con las elecciones que vienen llega Carlitos Tévez, esa va ser una linda pelea” sostuvo y apreció que “la Libertadores sería una alternativa buena para Román, veremos qué pasa”.

Volver