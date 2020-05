Nazarena, infectada de coronavirus y aislada junto a 32 personas: “no nos atiende nadie”

27 mayo, 2020 Leido: 949

Aislada en una sede provista por la Universidad de Quilmes, Nazarena, residente en la Villa Azul e infectada por coronavirus como buena parte de su familia, está compartiendo habitaciones, baños, ducha y mesa con 32 adultos y 7 niños, todos con resultado positivo “pero que para las autoridades no estamos mal como para que nos trasladen a un hospital. Incluso a una chica que estaba ahogándose ayer no la quisieron internar”.

Según comentó a LU 24, la única forma de contactarse con alguien por alguna necesidad es un timbre que tocan y que es atendido desde la planta alta, pero sin enfermeros ni médicos. “Nos preguntan qué necesitamos pero no vienen. Solamente lavan el piso una vez por día, cuando nosotros sabemos que por el estado en que estamos tendría que haber desinfección permanente. No tenemos elementos de higiene, y la comida que nos dan es una polenta cruda. Y nos dan únicamente un paracetamol por día si tenemos algún síntoma, siempre y cuando lo pidamos porque si no, no se acercan a nosotros”, aseguró.

Nazarena advirtió además que si bien le hicieron el hisopado y le dijeron que había dado positivo, “nunca me mostraron un papel ni nada”. Sin síntomas, está aislada “porque tengo cuatro hijos, uno de ellos un bebé de seis meses”.

Volver