Necesita radicarse en Tres Arroyos por salud y pide ayuda

14 septiembre, 2022

La vecina de Oriente Paula Ostiza padece un inconveniente de salud complejo y necesita trasladarse a Tres Arroyos para estar más cerca de los médicos que la atienden. Según contó a LU 24 viaja a dedo ya que no posee movilidad propia.

Indicó que su idea es venir a vivir a nuestra ciudad, pero necesita techar la vivienda que consigue para habitar. Es por ello que solicita la donación de chapas y tirantes. También debe construir un baño nuevo. “Puede ser usado, no necesariamente tiene que ser nuevo”, expresó.

Paula, quien es mamá de una niña, no tiene trabajo y comentó que por la enfermedad tuvo que abandonar la carrera de Enfermería.

Quien la pueda ayudar, contactarse al teléfono 2983-465070.

