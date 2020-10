Necesitaba un informe para la justicia de Tres Arroyos y el Hospital de Monte Hermoso se lo negaba: ahora le gestionó donaciones

25 octubre, 2020 Leido: 791

Propietarios no residentes entregaron 100 conservadoras y 12 frascos en respuesta al pedido que había realizado el Hospital Municipal de Monte Hermoso. La semana pasada desde el Hospital Municipal Dr. Ramón Carrillo habían solicitado colaboración ante la falta de conservadoras de telgopor y recipientes plásticos para el envío de muestras a los centros de análisis. Por esa razón, miembros del grupo “Bahía No Residente” decidieron juntar esos elementos y acercarlos al puesto 1, donde el vecino Alexander Pérez —a quien hace 10 días le intentaron prender fuego la camioneta, un hecho que continúa en investigación— los recibió y se encargó de entregarlos al hospital. Pero lo curioso es que según contó a la prensa bahiense, Pérez necesitaba un informe sobre coronavirus en esa localidad para presentar ante la justicia tresarroyense en un trámite relacionado con sus hijos, que viven en esta ciudad, y según sus dichos, en el centro de salud montehermoseño.



“Juntamos un poco entre todo el grupo ‘Bahía No Residente’, donde hay gente de todos lados. Lo trajo una persona del grupo hasta el cruce y desde el puesto 1 lo trasladamos hasta mi camioneta para llevarlo al hospital. Ahí nos recibió una enfermera en la entrada, que llamó al director”, explicó Alexander en diálogo con el diario La Nueva.

El vecino de Monte también contó que se juntaron alimentos y dinero para una señora que recientemente perdió a su marido, quien contrajo COVID-19 y falleció tras ser derivado a Bahía Blanca.

Alexander explicó que tiene contacto con el grupo de no residentes porque “soy agrónomo, tengo permiso esencial y como no me dejaban salir empecé a buscar por las redes y encontré este grupo. Me fui involucrando y empecé a ayudar a la gente yendo a ver el estado de sus casas y enviándoles fotos”.

El informe para la justicia de Familia

“También tenía una orden del juez de Familia de Tres Arroyos, quien solicitó que el Municipio de Monte Hermoso me haga un informe de los casos de COVID-19 y un certificado de salud para ir a buscar a mis chicos, que están en Tres Arroyos. Fui tres veces al hospital, me trataron muy mal y me dijeron ‘Nosotros no sabemos cuántos casos de COVID-19 tenemos, así que no podemos hacer un informe’. Ese fue el detonante; ahí me metí en los grupos y me empecé a rodear de gente que estaba en la misma situación”, agregó.

Junto a las donaciones, los propietarios no residentes enviaron una nota dirigida a los directivos del centro de salud en la que aseguran que están “dispuestos a seguir colaborando con tan noble institución y con todos los profesionales que desempeñan en ella sus actividades”.

Vale recordar que Monte Hermoso permite el ingreso de hasta 200 autos por día, con una o dos personas en su interior. Para llegar hasta su vivienda los dueños deben gestionar un permiso local y el Certificado Único de Circulación Nacional, ambos con carácter de declaración jurada.

Actualmente el permiso solo se otorga a dueños sin residencia fija que viven en distritos en fase 4 o 5. Aunque todo parecía indicar que desde el próximo lunes iban a poder ingresar los de fase 3, como el caso de Bahía Blanca, desde el grupo de no residentes manifestaron inconvenientes con el tema de los turnos porque “no los dan; o no a todos”.

“La temporada está encima y necesitamos tiempo para preparar las casas, tal como dijo el gobernador”, señaló una propietaria no residente, quien a su vez indicó que se está organizando un corte de ruta para el 30 de octubre.

Volver