Necochea: Comerciantes inician acciones legales a responsables de contagios de COVID 19

1 junio, 2020 Leido: 322

Con el patrocinio del abogado Eduardo Caballero, un grupo de comerciantes iniciarán esta semana acciones legales con la intención de conseguir o la reapertura de sus locales o bien un resarcimiento económico por parte de los responsables de la propagación del coronavirus en ese distrito.



“Está sucediendo que muchos comerciantes que habían transitado duramente las diferentes fases del aislamiento, en el mes de Mayo habían podido lograr la reapertura de sus comercios para poder sobrellevar los altos costos que requiere tener una actividad comercial funcionando en una situación de país muy delicada”, comentó Caballero.

“Esa rehabilitación comercial, otorgada por pedido del Intendente a la Gobernación y, autorizada por ésta última, fue el fruto de la responsabilidad de la mayoría de los necochenses que de una u otra manera supieron respetar las normas, aislarse y cuidarse ellos y cuidar al resto de los ciudadanos”, recordó.

Se trata de una decena de comerciantes de diferentes rubros (bazares, joyerías, concesionarias de autos, peluquerías, ópticas, entre otros) y profesionales cuyas actividades se han visto seriamente perjudicadas desde el retorno a la fase 1 de cuarentena por C0VID 19 luego de los contagios de la semana pasada.

Según Caballero, las infracciones de quienes violaron la cuarentena permitiendo la propagación del virus en la ciudad “generaron perjuicios de todo tipo en los ciudadanos y, en este caso particular, se busca el resarcimiento económico para algunas de las víctimas, a quien represento”.

“La acción se presentará ante el fuero Civil y Comercial del Departamento Judicial de Necochea. En principio la acción es un pedido de “diligencias preliminares”, toda vez que los nombres y apellidos de los responsables de este retroceso fueron ventilados por particulares, luego de que funcionarios identificaran el “paciente cero” y su propagación, pero nosotros necesitamos documentación oficial firmada por los funcionarios que integran la Mesa Local de Emergencia Sanitaria y del propio Intendente para poder accionar por “daños y perjuicios”, ya que esa documentación es la base del reclamo y tenemos que evaluarla como corresponde”, indicó Caballero

La ley 26.529 resguarda los datos médicos de los pacientes (en este caso los infectados), en su artículo 2 inciso “D” donde se refiere a la confidencialidad, habilita a “la autoridad competente” a solicitarla a los organismos que la tengan en su resguardo.

“Es por ello que los comerciantes o cualquier otra persona, no pueden solicitar documentación de ese calibre en forma directa al Municipio, porque deben cumplir con la ley de confidencialidad”, sostuvo el letrado. “Por eso promovemos este pedido judicial ya que, si el Juzgado no lo solicita y el damnificado no puede requerirla, se le estaría cortando el acceso a la Justicia para que pueda reclamar la indemnización que los responsables le causaron”, agregó.

Plazos

“El pedido ingresaría esta semana, cuanto antes, estoy a la espera de que otros comerciantes me confirmen su participación en este reclamo, ya que es particular y quien no lo realiza, queda afuera”, dijo el abogado al portal Cuatro Vientos. “Muchos lo verían con profesionales de su familia o confianza”.

“La presentación se hará en forma electrónica ante el Juzgado Civil y Comercial en turno y creemos que la orden de librar los correspondientes oficios a la Municipalidad no demoraría más de diez días desde su ingreso, atendiendo que es una situación de extrema urgencia, ya que los comerciantes al no tener ingresos por su actividad clausurada, no tienen dinero para subsistir: deben cubrir alquileres (en muchos casos), impuestos, servicios, cargas sociales de empleados, y sobre todo vivir ellos y sus familias”.

“Necesitamos cuanto antes resolver esta situación”, remató.

Fuente: Cuatro Vientos.

