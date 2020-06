Necochea: convocan a marchas contra el alojamiento de afectados por COVID-19

En Necochea hay un llamado para movilizarse mañana, a las 10 y 18 horas, por toda la ciudad contra el alojamiento de afectados por COVID-19.



Esto se realizará en medio de una encendida sesión que será tratada en el Concejo Deliberante local desde las 11 con el acompañamiento de la mayoría de los bloques opositores. Allí, el intendente Arturo Rojas confirmó que firmará un convenio con Provincia para recibir pacientes con Covid-19 de la región y de Capital Federal en centros extra hospitalarios locales.

Según publicó el sitio Diario Necochea el pedido se basa en que “hace más de 90 días que en el partido de Necochea estamos restringiendo nuestros derechos para cuidarnos del Covid-19.

Tuvimos un brote de la enfermedad por negligencia de algunos irresponsables de la ciudad a los que no les importó la salud de los demás sino sus propios intereses.

Hoy nos encontramos que el gobierno provincial quiere traer enfermos de Covid al hospital de Necochea porque no saben qué hacer con ellos en el conurbano. Y la triste realidad es que lo van a debatir en el Concejo Deliberante en lugar de rechazar la propuesta como lo hicieron en Tandil y Lobería.

Los necochenses tenemos que demostrar que nos oponemos a eso con una marcha en auto tocando bocina a las 18:00 de mañana jueves 25 por toda la ciudad, para demostrarles a los concejales que no queremos que traigan la enfermedad y que todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora sea en vano. Que si llegara a haber un brote, no nos encontremos con las camas del hospital ocupadas por gente que no es del distrito.

Si sos de Ramón Santamarina, La Dulce, Juan N. Fernández o Claraz, sumáte en tu pueblo con este pedido masivo.

Hagamos que este mensaje se viralice y que EL INTENDENTE rechace la oferta sin siquiera evaluarlo.

NUESTRA SALUD ESTA EN JUEGO”.

