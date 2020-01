Necochea: denuncia que la policía le dijo “andate, esto no es Uganda” a un vendedor ambulante senegalés

21 enero, 2020 Leido: 124

Después del episodio racista que sufrieron dos hermanas afrodescendientes en un boliche de Necochea, la ciudad balnearia volvió a quedar en el centro de la polémica cuando un vendedor ambulante de origen senegalés fue echado violentamente de la playa.

“Observé cómo dos policías, dos inspectores de tránsito de la Municipalidad y dos personas particulares perseguían y matoneaban a un vendedor africano que caminaba por la orilla con una pila de gorros en su cabeza”, relató Fabián, vecino de la ciudad y testigo de la escena.

“Al acercarme, escucho a uno de los policías que, entre empujones y agarrando el brazo del vendedor, le repetía con bronca: ‘Esto no es Uganda, te tenés que ir’. Al preguntar qué pasaba, el policía me dice que no me meta, que el hombre les faltaba el respeto, y le respondo que veo todo lo contrario”, agregó.

Y continuó: “Si eso no es una falta de respeto no sé qué es, me refiero al no permitir su derecho a trabajar para sobrevivir aunque sea extranjero, someterlo físicamente cuando vender gorros no significa peligro para otras personas, y ni hablar la expresión racista de ‘acá no es como en Uganda’, despreciando su origen étnico o nacional.

Durante su relato, publicado el último fin de semana en las redes sociales, el hombre explicó que el vendedor fue perseguido por negarse a pagar “el canon que se supone debe darle” al “concesionario” de la venta ambulante en la playa.

Fuente: Infocielo

Volver