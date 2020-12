Necochea espera el inicio de la temporada con diversas expectativas

La ciudad de Necochea se prepara para recibir la particular temporada 2020/2021, en el marco de la pandemia por el coronavirus.

El locutor tresarroyense Néstor Chalde y junto al periodista Rubén Leis de esa ciudad costera, trazaron un panorama de lo que se espera para el verano que se avecina.

Inicialmente, Leis relató a LU 24 que “la situación respecto al COVID en Necochea según el mapa epidemiológico de ayer, dio 293 casos activos, cifra que incluye a todo el distrito como Juan N. Fernández, La Dulce o Claraz, donde afortunadamente se ha estabilizado el contagio, por lo que se lograron habilitar en medio de medidas sanitarias, rubros importantes como lo gastronómico o la hotelería, que tienen mucho que ver con la temporada que se viene”.

Manifestó que hubo un gran movimiento en el fin de semana largo, con clima estupendo, la capacidad hotelera cubierta en un 60 a 80%, y agregó que “en principio y sin hacer alarde de optimismo, estamos en este momento con un panorama bastante alentador en los rubros habilitados, ya que se pidió ampliar hasta un 70% los protocolos gastronómicos y también aspectos vinculados a la hotelería. Se van abriendo en estos tiempos, pero no va a ser una temporada normal pero bastante cercana, para que la gente vaya a Necochea o Quequén con la tranquilidad de tener todas las cuestiones sanitarias previstas.

Chalde dijo: “estamos tratando de hacer tomar conciencia a la gente porque seguramente vamos a tener el rebrote que esta ocurriendo en el mundo, por lo que no tenemos que descuidar el cuidado porque vamos a tener consecuencias”.

“Yo noto a la gente con un poco de miedo, por ahí se habilitan los restaurantes con el protocolo pero no se llenan como antes, la gente está cauta, lo hace bien, pero tenemos temor de cómo va a llegar la gente en el comienzo del verano, como haremos para contenerlo si se produce”, expresó el “Flaco”.

Alquileres más caros

Consultado sobre valores de alquileres, Néstor Chalde afirmó que los mismos” están en un 60% más que la temporada anterior, y encima no se consigue nada; en la playa el alquiler de una carpa, por ejemplo, cuesta desde 30 a 45 mil pesos la temporada; y también este año, donde pares en la playa también vas a pagar peaje, cuando estaciones”.

El Casino

Promediando la entrevista, Néstor Chalde habló de un emblema de Necochea: El Casino. Recordó que “fue licitado oportunamente pero la medida fue dejada de lado, por decisión del Intendente y habrá que llamar a una nueva, pero creo que pasará un largo tiempo porque entiendo que no hay nadie en condiciones para afrontar este paso”.

La nostalgia: “Nunca olvido que LU 24 fue la radio que me vio nacer y me pone orgulloso”

En su despedida del aire, el “Flaco” agregó: “Ojalá que la radio siga con la estructura que tiene, y les cuento que tengo amigos que vienen a visitarme y me felicitan por la forma de salir al aire de la radio, y yo me pongo orgulloso, porque no olvido que LU 24 fue la radio que me vio nacer a mó”.

“Les mando saludos a todos mis conocidos, y en especial a Miguel Novales, su esposa y su hija qeue tan bien me tratan cuando me hago una escapadita a Tres Arroyos”, concluyó.

