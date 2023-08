Necochea: refuerzan medidas de seguridad en supermercados ante posibles saqueos

24 agosto, 2023

Ante el temor que se produzcan saqueos, se montaron operativos de seguridad especiales en supermercados de Necochea.

El periodista Néstor Ferreyra brindó detalles a LU 24 e indicó que se dispuso personal policial y patrulleros en sucursales de Cooperativa Obrera, Toledo y Vea. En ese sentido, dijo que no se registraron inconvenientes en la ciudad balnearia.

Se desarrolla un trabajo conjunto entre Municipio y Policía. “Los efectivos del Comando de Patrulla, Grupo de Apoyo Departamental y Caballería están alertas desde la tarde de ayer”, remarcó.

Asimismo, informó que “en un bazar de 60 y 63, los propietarios de origen chino extremaron medidas de seguridad al no tener rejas en el comercio, pero afortunadamente no pasó nada”

En tanto, sostuvo que “se registraron hechos delictivos, algunos de ellos importantes, pero no vinculados a saqueos organizados”.

“De acuerdo a lo informado por el comisario Urrestarazu -titular de la Jefatura Departamental- en Necochea y Quequén todo está normal, pero alertas”, concluyó.

