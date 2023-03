Necochea: Satisfacción de la comuna por el incremento de turistas en temporada

6 marzo, 2023

Matías Sierra, el Secretario de Turismo y Desarrollo Productivo hizo un balance del desarrollo de temporada en Necochea hizo un pormenorizado balance sobre la temporada, y dijo a LU 24 que “la estamos finalizando de la mejor manera posible, y si bien preveíamos que iba a ser muy buena, estuvo casi siete puntos arriba que la del año pasado”.

“En enero hubo una ocupación del 92%, un 10 por ciento más que en 2022 y en febrero un 85% contra un 80% de igual período, nos han visitado unas 26 mil personas que tienen que ver con las decisiones que hay que tomar de acá en adelante”, sostuvo.

“Creo que la post pandemia hizo una bisagra en la ciudad, por tranquilidad, tenemos 70 kilómetros de costa; hubo gente de Cuyo, Mendoza y San Juan y de la Patagonia, esos han sido los principales puntos que nos han visitado” expresó Sierra.

“En la Oficina de Turismo asesoramos sobre diversos temas cuando no hay días de playa y hubo muchas consultas sobre el complejo de Termas, donde se construye un hotel, y también unos apart en construcción; creo que el hotel debería estar terminado para 2024”, agregó.

“Ha sido una buena temporada en toda la costa atlántica, Claromecó no ha sido la excepción, y también estamos programando los eventos para los fines de semana largos, tenemos varios eventos como un Vía Crucis el sábado y la maratón de la mujer, el domingo, hubo un provincial de mountain Bike este fin de semana y para Semana Santa habrá diversos eventos”, concluyó.

Volver