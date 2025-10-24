Necochea: Se durmió en el viaje y lo dejaron encerrado en el colectivo

24 octubre, 2025 0

Un llamativo hecho se dio en la Terminal de Necochea: un sujeto se durmió durante el viaje y los choferes lo dejaron encerrado al retirarse tras concluir el recorrido.

El sujeto viajaba en un micro de la empresa Plusmar, el sueño se apoderó de él y quedó profundamente dormido.

Cuando se despertó, se encontró solo dentro de la unidad, se percató de que estaba en la Terminal, buscó a los conductores para que le abrieran la puerta y se dio cuenta de que se habían ido dejándolo encerrado en el colectivo, sin haberse percatado de su presencia.

Fue entonces que decidió llamar al 911 para pedir auxilio. Ante el llamado, prersonal acudió al lugar y logró asistir al hombre para que pudiera descender del micro sin inconvenientes. A él y algunos más, les quedó una gran anécdota.

