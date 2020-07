Necochea tendrá en septiembre su primer juicio por jurado desde la cuarentena

Un tribunal de Necochea anunció que el 1 de septiembre se realizará en esa ciudad el primer juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires desde el inicio del aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus y se constituirá en el Concejo Deliberante, donde hay espacio suficiente para garantizar la distancia social, informaron hoy fuentes judiciales.

El anuncio fue realizado por el juez Mario Alberto Juliano, del Tribunal en lo Criminal 1 de Necochea que estará a cargo del debate, y tendrá en el banquillo a un hombre acusado de un “homicidio agravado”, delito que prevé una pena de prisión perpetua.



Fuentes judiciales aseguraron que, como la normativa vigente no contempla la realización de juicios por jurados por las medidas dispuestas a raíz del aislamiento preventivo por el coronavirus, la realización del debate deberá contar con el aval de la Suprema Corte bonaerense.

El caso a tratarse es el de un hombre acusado de matar con un arma de fuego a su socio durante una disputa comercial, que será juzgado por un jurado popular a seleccionarse durante una audiencia que se hará en la sede del Teatro Municipal de Necochea, que cuenta también con el espacio necesario para mantener la distancia preventiva.

Según el juez, el juicio comenzará a las 9 del primer día de septiembre y tendrá en el banquillo de los acusados a Roberto Muñoz (35), a quien se le atribuye el homicidio de Emmanuel Yasevali (33), quien era su socio en una pizzería de esa ciudad.

El hecho ocurrió el 29 de octubre de 2019, cerca de las 23, en el paraje costero conocido como “Sotavento”, donde los socios protagonizaron una discusión a bordo de la camioneta Ford EcoSport de Muñoz, ocasión en la que Yasevali recibió un tiro en la pierna izquierda que le provocó la muerte en pocos minutos.

De acuerdo a la resolución a la que accedió Télam, el Teatro Municipal de la ciudad será el lugar donde se llevará a cabo la denominada audiencia “voir dire” para elegir a los jurados titulares y suplentes.

La fiscal del juicio será Silvia Gabriele, mientras que la defensa del acusado estará a cargo de Florencia Angeletti.

En su escrito, el magistrado estableció el Concejo Deliberante local como sede del juicio al considerar que “existe la amplitud suficiente para llevar a cabo la deliberación con distancia social”.

“La audiencia de juicio, salvo modificaciones en las restricciones sanitarias, se llevaría a cabo sin público, salvo fundadas excepciones, haciendo la transmisión en vivo por medios tecnológicos masivos, populares y de sencillo acceso”, precisó Juliano en la resolución en la que consta que los que asistan deberán seguir estrictos protocolos, como la utilización de barbijos, alcohol y distancia social.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia bonaerense aún no recibió el pedido de autorización para la realización de ese juicio por jurados

“Aún no se recibió ningún pedido de autorización para realizar este tipo de juicios, que prevé que se concentre una importante cantidad de personas en un mismo ámbito”, dijo a Télam una fuente de la Corte.

Días atrás, la Corte provincial dispuso prorrogar por un año la vigencia de los listados oficiales anuales de los ciudadanos habilitados para integrar los jurados populares que se realizan en la provincia de Buenos Aires.

Se trata de los ciudadanos bonaerenses cuyos DNI finalicen en 475 y 749 que estaban habilitados para ser convocados para integrar los jurados en los procesos que se desarrollen este año, explicaron los voceros judiciales.

La medida de prorrogar ese listado hasta diciembre de 2021 fue adoptada por la Corte debido a que por la pandemia de coronavirus se suspendieron desde marzo pasado todas las audiencias previstas para este tipo de juicios.

Según la Corte, el listado anual vigente para 2020 está compuesto por 36.199 ciudadanos y sólo fueron convocados 1.112, lo que representa el tres por ciento del total.

El sistema de juicio por jurados rige en la provincia de Buenos Aires para delitos graves con penas superiores a los 15 años, como homicidios, violaciones, torturas, entre otros. (Télam)

