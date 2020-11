Nélida Arana tiene 89 y se recuperó de coronavirus en su casa

Nélida Arana es tresarroyense, tiene 89 años y acaba de recuperarse de coronavirus. Entrevistada por LU 24, agradeció al médico que estuvo a cargo de su seguimiento, enfermeras y todo el equipo profesional del Centro Municipal de Salud, y destacó la atención que en la primera consulta recibió del doctor Alejandro Bronzieri, “que rápidamente me ordenó hacer el hisopado ante los síntomas que tenía, que era mucho decaimiento y falta de apetito”.

Nélida dijo no saber cómo se contagió, pero pudo contra el virus “en mi casa solita; me traían la comida pero me aislé. Y el resultado positivo lo tuve el mismo día que cumplía 89 años”.

Sus contactos familiares también se contagiaron pero todos se recuperaron en su casa. “Ahora estamos todos bien, un poco cansados porque después de esto sigue el decaimiento. Creo que Dios nos ayudó, por eso le digo a la gente que no tenga miedo, y que tenga fe”.

