Nena de 11 años salvó la vida de su padre: tuvo accidente doméstico con una amoladora y ella le practicó un torniquete

25 agosto, 2020 Leido: 0

Claudio Costilla es auxiliar en una escuela de la localidad santafesina de Montes de Oca, sufrió un severo accidente en su mano con una amoladora que le provocó el corte de una arteria y su hija de solo 11 años le practicó un torniquete que le terminó salvando la vida. Asiste a una escuela de cadetes y su sueño es ser bombera.

“Estaba cortando madera con una amoladora para el techo de mi casa. Se ve que se trabo la amoladora y se me vino encima y cuando me dí cuenta tenía la mano casi colgando y mi hija escuchó el grito de la impresión por tanta sangre que perdía y vino rápido. Lo primero que hizo fue apretarme el brazo, agarrar una toalla y me hizo un torniquete para que no perdiera más sangre”, relató Claudio.

Según indicó la amoladora le corté tres tendones, le provocó una fractura expuesta, cortó nervios y una arteria.

“Ella temblaba de miedo, pero estuvo consiente al lado mío teniéndome la toalla, para llamar a alguien a que me viniera a socorrer”, dijo.

Claudio indicó que su hija va a la Escuela de Cadetes de Montes de Oca desde los 9 años, “siempre dijo que quería ser bombero. Ella es muy servicial. Me salvó la vida y estoy orgulloso y agradecido a ella. Tiene solo 11 años”, destacó.

Según mencionó fue operado en Rosario el domingo pasado “el traumatólogo le dijo a mi esposa que podría haber perdido la mano. Ella siempre estuvo bien, fría. En ningún momento se quebró”.

Claudio, señaló que más adelante “le harán un homenaje y reconocimiento en el cuartel”.

