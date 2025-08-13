Néstor Castro, docente y ahora Contador: “Nunca es tarde para encarar una carrera” (audio)

El Director de la Secundaria 10 de Claromecó, Néstor Castro se recibió de Contador en CRESTA y recibió su diploma en la última colación llevada a cabo en el centro de estudios tresarroyense.

“Fue muy larga la carrera, me inscribí en 2005 cuando me enteré de la posibilidad de cursar, pero ya estaba aspirando a cargos en mi carrera educativa, por lo que fui posponiendo, y finalmente pude lograrlo, con una gran satisfacción, con mis compañeros, nunca es tarde”, dijo a LU 24.

“Con mucha perseverancia y esfuerzo lo pude hacer, lo pude alcanzar y me da una satisfacción muy grande en los personal; sentí mucha emoción al recibir el diploma, porque siempre tuve eso pendiente, y poder alcanzar el objetivo después de tantos años y sacrificio es muy emotivo, pero cuando parece que las cosas no se dan, con empeño y esfuerzo las cosas se logran, y uno tiene que ser muy agradecido, ya que tuve un problema muy serio de salud, por lo que agradezco a la vida”, explicó.

“Hay que hacerlo, no hay que posponer estas cosas, de hecho, ahora continúo con otra carrera, me enganché en la Licenciatura en Administración, tengo la vocación de estudiar, de leer, nunca es tarde para hacerlo, de hecho, se lanzó en Claromecó la Diplomatura en Turismo, y hay mucha gente grande, por lo que cuando a uno le da motivos y placer, reitero que hay que hacerlo”.

Sobre su postulación a una concejalía por Fuerza Patria para las elecciones de septiembre, Castro dijo que “en esta etapa de mi vida lo voy a hacer porque siempre me gustó estar cerca de la gente y poder trabajar para mi pueblo, y para el distrito, estoy muy enganchado con esto”.

“Estoy evaluando qué hacer luego de haber alcanzado el título, no descarto la posibilidad que el próximo año pueda trabajar de ello” finalizó.

