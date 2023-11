Néstor Castro y el cincuentenario del Secundario de Claromecó

18 noviembre, 2023

El director de la Escuela Secundaria 10 – Ex Instituto Secundario de Claromecó – Néstor Castro, habló con LU 24 para referirse a los actos conmemorativos de los 50 años de la institución.

Dijo que “fue un acto emocionante, en el que se estuvo trabajando durante toda la semana para poder ofrecer un evento que coincidiera con los 50 años de la institución educativa, la que fue fruto de un gran esfuerzo para sostenerla, y siempre con el apoyo de la comunidad de Claromecó.

“Estamos muy felices – agregó – y yo no me esperaba que me entregaran una placa; me sorprendió ver a la secretaria haciéndome un homenaje a mí, junto al cuerpo de docentes y la Asociacion Cooperadora. Yo siempre digo que esa institución es mi segunda casa, desde el 80 que ingrese como alumno, luego fui director, representante legal, docente, secretario, siempre estuve vinculado y lo llevo en mi corazón, fui director del 2001 al 2013, y desde el año pasado en marzo volví a tomar el cargo; creo que dentro de poco me voy a estar retirando y estoy feliz de cómo ha ido evolucionando la institución y como se ha transformado”.

