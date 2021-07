Néstor Fiorda opinó sobre la Selección Argentina de básquet en los Juegos Olímpicos

30 julio, 2021

El experimentado jugador y figura histórica de nuestro básquet y de Huracán, el “Patito” Fiorda, en la audición deportiva de LU 24, dio su punto de vista sobre la selección mayor de básquet de Argentina: “Cuando hablaba con gente conocida decíamos que teníamos que perder por poco con España ya que era candidato a ganar medallas. De 17 partidos le ganamos dos solamente, tiene un buen juego interno con los dos Gasol 2,18 mts. y 2,13 mts., también con Ricky Rubio, Chacho Rodríguez y Hernángomez. Es un equipo completo, largo y creo que Argentina planteó bien el partido pero el básquet es un juego lógico y siempre gana el mejor en el 95 por ciento de los casos. Coincido con lo que dijo Scola que España está mejor que Argentina”.



“Se mejoró lo hecho con Eslovenia, con un muy buen primer cuarto, gracias al trabajo de Laprovittola. Esperemos que los chicos estén bien de la cabeza frente a Japón, no es fácil, ayer decías Japón es partido seguro y hoy no lo es. Le ganó un amistoso a Francia, tiene dos americanos nacionalizados. Por mi parte coincido con Scola que España es un equipo mejor que Argentina, es de excelente nivel hace 20 años con jugadores en la NBA, ganó muchas copas de Europa. Hoy es mejor que nosotros”, expresó.

“Si Scola dijo que no podemos quedarnos protestando jugadas y no marcar, tenemos esos malos hábitos pero tiene confianza en el equipo, es referente, y se los va a decir también en el vestuario seguro, además de haberlo dicho públicamente. Scola es un fenómeno junto a Ginobili los dos mejores de la historia de nuestro básquet. Hay jugadores que bajaron el nivel desde el Mundial 2019, como Deck y Garino. No hubo mucha preparación, hay potencias que no están en los Olímpicos y nosotros estamos, hay que sacarse el sombrero. Estar entre los 8 hoy es muy bueno. Ojalá que nos toque Australia es el menos fuerte, esperemos poder estar entre los 8”, manifestó.

