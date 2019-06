Néstor García dijo que “sería un honor integrar una lista” y deseó “la unidad peronista”

“A cualquier dirigente le gustaría estar en un puesto representando a la gente de Tres Arroyos pero no es algo que me quite el sueño. Esteremos acompañando desde el lugar que nos toque, si es en una lista mejor, lo que sería un honor”, expresó Néstor García, secretario general del Sindicato de la Carne.

No obstante, en diálogo con LU 24 reconoció que “no he tenido ofrecimientos, son habladurías”.

Respecto al peronismo de la ciudad, consideró que “la gente está pasando momentos muy difíciles y hay que pensar en eso. Un gran gesto sería unir a todos los sectores peronistas para que se pueda vivir mejor y no pensar en sistemas partidistas. Yo creo y deseo que se va a llegar a la unidad”.

“Trabajadores excelentes que se ponen al hombro las situaciones difíciles”

En el Día del Trabajador de la Carne, García resaltó que “tenemos trabajadores excelentes que se ponen al hombro las situaciones difíciles. Los puestos de trabajo no han mermado porque se ha puesto todo lo que hay que poner para poder sobrellevarla”.

Anselmo: “el futuro es prometedor”

Asimismo, hizo hincapié en “quienes se pusieron al hombro el Frigorífico Anselmo y lo han mantenido”. En este sentido, indicó que “han traído un poco de tranquilidad, si bien se está empezando de a poco, estamos expectantes y ponemos nuestro granito de arena para sobrellevar una situación que lleva más de tres años. Creemos que se llegará a buen puerto”.

“El frigorífico está abierto y con miras a un futuro muy prometedor, esperemos que se tengo el mejor de los resultados”, recalcó.

Finalmente, informó que el gremio cuenta con 220 afiliados de Tres Arroyos y la zona. “Hemos hecho un trabajo importante y no le mentimos a la gente”, aseguró sobre el crecimiento en el número durante su gestión.