Néstor García: “Hay sectores del peronismo a los que no les interesa gobernar Tres Arroyos”

6 junio, 2021 Leido: 1288

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Carne en Tres Arroyos, Néstor García, participó de la reunión política que, con varios sectores del peronismo local, mantuvo el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis a su paso por la ciudad el viernes pasado. Y coincidió con lo que se planteó al funcionario, en torno a las dificultades de comunicación entre los dirigentes locales y el Gobierno central. Y en este sentido, advirtió que “no acuso a nadie, pero a la vista está. Con el intendente tengo la mejor relación como vecino, y de hecho nos ayudó con la crisis que tuvimos en el frigorífico cuando sectores del peronismo no lo hicieron. Y claramente estos sectores peronistas no quieren gobernar Tres Arroyos. Por eso para la última campaña para gobernador y presidente, no vino ninguno a dar una mano ni a cerrar la campaña acá”.



Sobre el rol de Katopodis en este encuentro, García consideró que “lo que rescato es que al fin hay un político interesado en la unidad del peronismo en todos los sectores de la sección; me llevé una grata impresión, y es muy importante que haya bajado un lineamiento para que trabajemos todos unidos. Y si bien acá hay que hacer una fuerte autocrítica, los que más tienen que hacerla son los que bajan los lineamientos. Este es un comienzo, y después se verá qué se puede hacer para que Tres Arroyos muestre el potencial que el peronismo tiene aquí. Sería bueno que ellos nos dieran una mano a nosotros ya que los peronistas tresarroyenses hacen mucho por sus campañas, y es hora de que lo retribuyan. De hecho desde la Mesa Sindical trabajamos mucho en las últimas elecciones, que se dirimieron en una PASO, pero nos hubiera gustado estar todos juntos”, sostuvo García.

El dirigente de la Carne completó, en este aspecto, que varios sectores del peronismo estuvieron representados en la reunión con el ministro. “Fue breve, no se hiló muy finito, pero sobre todo porque hay cosas que hay que arreglar acá, con una profunda autocrítica de las acciones que cada uno ha tenido, y lavar en casa los trapitos de una vez para salir bien limpitos hacia el afuera”.

“Nosotros necesitamos hacer una buena elección aun en un contexto de país tan malo como el que estamos atravesando por la pandemia, la crisis laboral que ha llevado a empresas a cerrar, han sido casi dos años terribles”, consideró el dirigente, cuestiones que también se plantearon a Katopodis. En este aspecto, advirtió en torno a la situación del sector al que representa que “los trabajadores han quedado en medio de una pelea que no entienden, porque al productor y al dueño del frigorífico no les va a faltar el pan en la mesa”.

