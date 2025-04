Néstor García: “Los despidos aumentaron 500%”

10 abril, 2025 523

El delegado regional del Ministerio de Trabajo bonaerense, Néstor García, afirmó a LU 24 que “los despidos aumentaron exponencialmente en los últimos meses: 500%”.

“Estoy en la Delegación desde agosto de 2024 y es una boca de los acuerdos que se celebran, la mayoría no pasa por acá porque van al Tribunal de Trabajo cuando ya es un conflicto o acuerdan de manera particular en un estudio de abogados”, explicó.

“Vemos con mucha preocupación el incremento de acuerdos celebrados dentro de la Delegación. Solamente el martes hubo cinco y para Tres Arroyos, por la cantidad de habitantes que tenemos, es un montón. Los despidos aumentaron un 500% respecto a los meses anteriores”, acentuó.

“El Hotel Alfil es un ícono que va a cerrar, Troya se vende, Jocker´s ya está cerrado y hay pequeñas empresas que pasan desapercibidas porque no tienen la fama de esos comercios. Hay un montón de gente que se ha quedado sin trabajo”, lamentó.

“La carne tampoco escapa a eso, están despidiendo a 100 trabajadores de un frigorífico importante de La Pampa. La crisis es muy grande y hay quienes no la quieren ver. La pérdida de trabajo genuino en ciudades como Tres Arroyos pega muy fuerte porque influye en toda la economía de la zona”, subrayó.

Respecto al Parque Industrial, dijo que “los acuerdos no vienen directamente al Ministerio de Trabajo, a veces nos enteramos por los comentarios”.

Trabajos a fasón

Por otra parte, ante trascendidos, García aclaró que Anselmo realiza trabajos a fasón que otro frigorífico de la región no puede hacer porque está al tope de su capacidad. “No es una fusión como se dice”, aseguró.

“El paro será importante”

Finalmente, consideró que el paro general “será importante, tendrá alta adhesión”.

Volver