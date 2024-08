Néstor García, nuevo delegado de Trabajo: “Intentaremos que el trabajador esté lo más cubierto posible”

El flamante delegado regional del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires con sede en Tres Arroyos, Néstor García, afirmó que “intentaremos que el trabajador esté lo más cubierto posible”. Asimismo, manifestó que apelará a la “coherencia” en las relaciones con el sector empresarial.

En la mañana de este martes se concretó la presentación oficial. Estuvo acompañado por referentes de la CGT Regional, a quienes agradeció por el apoyo brindado para su nombramiento.

“Vamos a trabajar en conjunción con los distintos sindicatos, sabemos que algunos van a querer acompañar y otros no, pero trataremos de mostrarles las falencias que hay en los lugares de trabajo para poder sacar adelante muchas cosas que hoy se traban”, sostuvo.

Destacó que “la nueva CGT logró que en el Ministerio vuelva a haber una persona que entiende cuando se habla de conflictos empresa-patrón y que el trabajo mancomunado con otras instituciones siempre llega a buen puerto cuando es bien intencionado”.

Además, resaltó al equipo de la delegación: “encontré gente comprometida y de mucha sapiencia. Uno viene a poner su granito de arena, a sumar e intentar aprender un montón de cosas que ellos vienen trabajando desde hace muchos años”.

García hizo hincapié en la necesidad de mejorar las condiciones laborales y salariales. “Intentaremos que el trabajador esté lo más cubierto posible”, aseguró.

Al ser consultado sobre el impacto de la crisis económica en la conflictividad laboral, dijo que “tenemos que tener mucha coherencia: tanto dirigentes sindicales como el Ministerio de Trabajo debemos tener mucha coherencia al momento de dar un paso porque por ahí vamos a solucionar un problema y terminamos generando uno más grave”.

Finalmente, en relación a la informalidad laboral, afirmó que “intentaremos que la situación se vaya regularizando, brindado a las empresas las herramientas que tenemos a mano para que puedan hacerlo. El Ministerio inspecciona de forma ordenada, por ahí los inspectores no son recibidos de la mejor manera. Eso tiene que cambiar, queremos que haya diálogo para no agarrar todo a las patadas, como algunos piensan que se hace”.

García, secretario general del Sindicato de la Carne, integrante de la conducción de la CGT Regional Tres Arroyos y vicepresidente del PJ local, reemplaza en el cargo a Jorge Domínguez, quien días atrás se acogió a los beneficios de la jubilación.

