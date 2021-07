Néstor García reclamó un “baño de humildad” para llegar a la unidad peronista

4 julio, 2021 Leido: 1

El dirigente de la Carne Néstor García reclamó un “baño de humildad” a dirigentes del peronismo local para que se logre la unidad y se demuestre que “podemos trabajar juntos para hacer una muy buena elección. Hay un puntapié inicial”, sostuvo, a pesar de que no quiso hablar del encuentro de ayer, tal como al parecer se consensuó en su desarrollo.



“Venimos trabajando por la unidad incluso a pesar de la pandemia, pero además, si bien falta muy poco para las elecciones de medio término, hay que pensar en 2023. Y si bien puede generar expectativas lo que pase en otras fuerzas, como en el vecinalismo, entiendo que el peor enemigo del peronismo ha sido el propio peronismo, que no ha acordado ni ha tomado las decisiones más acertadas”, sostuvo.

“Hay que tratar de bajar los decibeles de los ultras, y de arrimar a los que no lo son tanto. Y haciendo una lista de unidad, en la que todos trabajemos juntos, la gente va a entender de qué se trata y va a acompañar, como ha ocurrido otras veces. Hace falta un baño de humildad y reconocer muchas cuestiones, además de seguir el ejemplo de unidad que hay hoy a nivel nacional y que quizá por egoísmo u otras cosas no lo podemos reflejar en lo local”, apuntó García.

Finalmente, también advirtió que hace falta capitalizar en lo local los logros y los apoyos de las gestiones nacional y provincial, tal como se le planteó en su momento a Katopodis. “En su momento lo dije, cuando pasó lo del Frigorífico recibimos ayuda y estamos agradecidos con el Municipio, con el intendente Sánchez, con Marcelo León, y por supuesto también de Pity Federico, a Sergio Soulé, porque ahí no hubo colores políticos. Pero faltó la ayuda más grande, la de arriba. Pero todo pasa por un tema dirigencial, se tienen que sentar todos los dirigentes, y si fuera posible, también los dirigentes a nivel provincial, que tienen que estar en esa charla. Sería bueno para demostrarle a la gente que el peronismo ha crecido, que tiene un proyecto de gobierno, y llegar de la mejor manera posible al 2023”, concluyó García.

Volver