Néstor García y la quiebra de Anselmo: “al juez y al abogado no les importan 150 puestos de trabajo”

14 mayo, 2020 Leido: 502



El secretario general del Sindicato de la Carne en Tres Arroyos, Néstor García, advirtió en el marco de la quiebra decretada del Frigorífico Anselmo que “seguirán luchando por mantener las fuentes de trabajo”. Y aunque admitió que el juez “debe ser imparcial”, consideró que no se tiene consideración por el empleo que sostiene a 150 familias de Tres Arroyos. No descartó, al mismo tiempo, que haya un pedido formal “para que el abogado Juan Pablo Agel, que pidió esta quiebra de manera malintencionada, deje de ser funcionario del Ministerio de Trabajo”.



García aseguró que la quiebra “se pide por cuatro cheques que libró el señor Eduardo de la Iglesia, que vino e hizo desastres en el frigorífico. Lo echamos, con la misma empresa y la gente por los malos tratos que tenía y porque no pagaba, y por eso nos decretan la quiebra. Pero además duele que la haya pedido un abogado que es funcionario del Ministerio de Trabajo a nivel local. Esto demuestra a las claras que cuando se trata de meterse un mango en el bolsillo no se piensa en los puestos de trabajo que se pierden”.

“Veníamos, a pesar de los escollos, trabajando con los empleados para levantar esto, vino gente seria e interesada que estaba intentando hacer una negociación, se empezaban a dar las cosas bien y nos encontramos con este baldazo de agua fría. El juez tiene que ser imparcial pero no ha pensado en las 150 fuentes de trabajo que se pierden y que sería una catástrofe para Tres Arroyos”, sostuvo García.

Volver