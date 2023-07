Néstor Grindetti: “El Kirchnerismo le robó la ilusión a la gente de tener un país mejor”

27 julio, 2023

El precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires por Fuerza del Cambio, Néstor Grindetti, precedió a Patricia Bullrich en su disertación y dijo a la gente que se reunió para escuchar sus palabras: “es muy lindo ver tanto entusiasmo de la gente, cuando recorremos con Patricia, con Matías y todos los dirigentes que están acá presentes, y vemos a mucha gente que por responsabilidad del Kircherismo ha perdido la ilusión de tener un país mejor, nosotros llevamos una esperanza, porque estamos convencidos que este país, esta provincia y estos municipios tienen una salida y ahí es donde nosotros les hablamos desde Cambiemos, porque queremos restituir esos valores que el kirchnerismo mansilló en sus 16 años de gobierno, el valor de tener una Justicia justa, el valor del trabajo y el esfuerzo, el valor de tener una educación para todos, una salud para todos, ese conjunto de valores activos que tiene Cambiemos son las antípodas del Kirchnerismo que destruyó todo, hoy tenemos miles de personas desilusionadas. Nosotros tenemos ese mensaje para devolver la esperanza, tenemos un liderazgo fuerte que nos da las garantías de que podamos transformar las cosas, y ahí aparece Patricia con ideas muy claras de hacia dónde queremos ir, con una capacidad para transmitir esas ideas y un vínculo muy fuerte con la gente que realmente emociona.

Por eso, con ese conjunto de valores, y el liderazgo de Patricia es lo que nos va a ayudar a comenzar el cambio el 10 de diciembre, por eso tenemos que seguir a Patricia con ese ímpetu, esa valentía y ese coraje en sus convicciones.

“Pretender manejar todo desde La Plata es imposible y si además desde el punto de vista profesional son inútiles como éstos, peor todavía”

En la provincia tenemos un gobierno ausente, hago un esfuerzo para rescatar algo y nada, porque como no hacen, no podemos siquiera decir que hacen las cosas mal. Yo pregunto, en estos cuatro años alguien lo vio ocupado a Kicillof en lo que a ustedes les preocupa? Y no, porque no se ocupó de la inseguridad, de la salud, de la educación y eso hay que darlo vuelta. Es un estado que se convirtió en una mochila de piedra para el sector privado, que lo único que ha hecho es entorpecer, que el que quiere hacer algo son todas trabas. Tenemos un gobernador que está pensando en que dirá Cristina, cómo podré hacer para ser presidente, en lugar de ocuparse de lo que a ustedes los preocupa.

Y la buena noticia es que lo podemos cambiar, nosotros en Lanús encontramos un estado igual y lo pudimos cambiar, y le decíamos a los vecinos que el sostén de gobierno eran ellos y nos acompañaron para ganar en las elecciones de 2015 y 2019, entonces vamos para adelante, la provincia tiene de todo, lo malo fueron los años de gobierno kirchnerista, que no pensaron en los bonaerenses, nosotros somos bonaerenses y conocemos bien la provincia, y tenemos experiencia y recorrimos la provincia, y la queremos y desde ese concepto vamos a hacer trabajar a todos los intendentes, porque vamos a descentralizar muchas cosas en los municipios, porque las cosas suceden en los municipios, y delegaremos la autonomía municipal, porque con nosotros va a funcionar, y la gente tendrá intendentes empoderados para poder transformar los distritos y a partir de ahí la provincia. Pretender manejar todo desde La Plata es imposible y si además desde el punto de vista profesional son inútiles como éstos, peor todavía”.

Mensaje final

“A los jóvenes les digo que esperen un poquito para irse, estoy seguro que hay una nueva alternativa y vengan con nosotros a transformar el futuro de ustedes, se los digo de corazón. A los adultos, les pido que ayudemos a esos chicos, hablemos con ellos de que hay otra alternativa, y a los de mi generación les digo, es la útlima que tenemos, o cambiamos o vamos a quedar en la historia como la generación que fracasó, el futuro es nuestro, no nos dejemos robar la ilusión”.

