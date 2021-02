Néstor Medel hace un balance positivo de la temporada de verano en Claromecó

Néstor Medel, dueño del Hostal Su-Yay, dialogó con LU 24 para comentar cómo viene la temporada en el Balneario de Claromecó, y cómo son los protocolos sanitarios establecidos. “En nuestras costas se siente un poco más seguros, no están tan amontonados como en otros lados. Nosotros somos beneficiados y es para destacar que la gente viene a estos lugares buscando la tranquilidad y seguridad”, dijo.

“Todo fue un desafío, durante el año y con la incertidumbre si íbamos a trabajar, nosotros recién pudimos empezar a abrir nuestro hotel desde el 31 de diciembre, con todos los protocolos necesarios”, manifestó.

En cuanto a las modificaciones del establecimiento y las precauciones sanitarias, Medel aseguró que “en realidad, nosotros modificamos el ingreso del hotel, automatizamos la puerta para atender desde un portero y no tenerla liberada, agregamos alcohol en gel en la entrada y en las habitaciones, además sumamos un kit de limpieza en las habitaciones, no se hace más la limpieza diaria sino que se hace a cada 3 días”.

“La gente es muy consiente, quiero destacarlo, se manejan con el barbijo permanentemente. Anunciamos el protocolo en nuestra página, cuando la gente hace la reserva tienen que leerlo, extendimos el horario del desayuno, sacamos mesas y agregamos un deck en donde se puede desayunar” mencionó.

Enero y febrero en Claromecó

El propietario del hotel consideró que el mes de enero en el Balneario fue “bastante parecido al de otros años” pero “con menor afluencia”. A presar del clima tormentoso, registraron una gran cantidad de personas “tienen una necesidad imperiosa de salir, sin importar el clima” manifestó.

Además, agregó que “la gente puede saber, medianamente como va a estar el clima, pero igual vino en forma masiva, anoche era comparable con un fin de semana de las 24 horas. Disfrutan de la libertad, tenían mucha necesidad de salir, lo vimos en diciembre los turistas salieron a la costa y a nuestras playas que son hermosas, cada vez tenemos un mayor caudal de personas que nos visitan y nos eligen”.

Claromecó no ha tenido muchos casos de Covid-19 ni rebrotes, eso nos da la satisfacción de que se han hecho las cosas medianamente bien.

“Tenía mucho cuidado y temor por lo que podía pasar, convivimos con más de 40 personas todos los días. Somos una familia que trabajamos todos y tenemos colaboradores, fue un desafío muy grande. Hasta ahora es muy positivo el balance, nos queda hasta semana santa, lo que tenemos muchos años sabemos que este fin de semana es un fin de la temporada alta” concluyó.

