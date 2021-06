Néstor Pitrola criticó la gestión de la pandemia: “es un fracaso”

Con fuertes críticas tanto para el Gobierno como para la oposición encarnada en Juntos por el Cambio, el dirigente de izquierda Néstor Pitrola, quien fue diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, advirtió que la gestión de la pandemia “es un fracaso” y ha impactado especialmente en los trabajadores. Consideró que hubiera sido fundamental “la unificación del sistema de salud, un planteo del Frente de Izquierda en su conjunto, una medida clave ante la emergencia de una pandemia”, y enfatizó la necesidad de contemplar la situación del personal sanitario, que lleva a cabo protestas en distintos lugares del país.

“Las medidas restrictivas han sido espasmódicas e incluso falsas. Y han impactado sobre todo en los trabajadores, en la gente que tiene que salir a buscar un peso todos los días, un sector que ha tenido un crecimiento geométrico en esta Argentina del 45% de pobreza”, sostuvo Pitrola.

El dirigente de izquierda aseguró que la única política económica de los últimos meses ha sido de ajuste, destinado a garantizar un acuerdo por la deuda. “Mientras tanto se han devaluado todo tipo de ingresos, por eso las medidas sanitarias no se cumplen: porque la gente no tiene qué comer y tiene que salir a buscar su sustento. Y no es cierto que la escuela no contagia, los lugares de trabajo no contagian o el transporte no contagia, porque si no, no estaríamos como estamos. Los protocolos en los lugares de trabajo se han atropellado en muchos casos, y después de un año y medio, no se hizo nada para mejorar las condiciones del transporte. Además, los testeos siguen siendo bajísimos, cuando son un arma fundamental en los países con mejor performance”, determinó.

Finalmente, apostó a sostener la unidad del Frente de Izquierda, anticipó que se hará un congreso virtual para fortalecer la propuesta de cara a las legislativas y destacó la figura de Romina del Pla al frente de la lista. “Es una mujer brillante, una de las grandes figuras de la lucha por el aborto legal. En mi caso, tal vez integre la lista empujando del carro”, concluyó.

