Néstor Pitrola: “El peronismo nos tiene acostumbrado a los traidores”

19 julio, 2023

Néstor Pitrola, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Partido Obrero, consideró que “hay una descomposición de todo el arco político argentino” y aseguró que “el peronismo nos tiene acostumbrado a los traidores”.

En diálogo con LU 24, el referente de izquierda expresó: “El peronismo nos tiene acostumbrados a los traidores: a Menem lo reeligieron en el ´95, con todo el apoyo del kirchnerismo, en aquel tiempo desde la provincia de Santa Cruz, acompañando las privatizaciones, después vino Alberto Fernández y ahora lo ponen a Sergio Massa, alguien repudiado hasta por la base kirchnerista. El Peronismo no tiene ya una misión histórica que pueda sacar a la Argentina de su carácter semicolonial, de la desigualdad social, no hay ninguna idea nacionalista acá, es todo verso del pasado. El planteo del Partido Obrero es superar definitivamente el peronismo, eso caracteriza nuestra lista. Sergio Massa es claramente un hombre del establishment, de la Embajada norteamericana y ha sido el representante de la mano dura en América Latina de Rudolph Giuliani, el alcalde de la tolerancia cero en Nueva York, además de su oportunismo y camaleonismo político”, manifestó.

“Massa ni siquiera va a ser un traidor, ya sabemos lo que es antes de empezar en esta aventura presidencial del peronismo que ahora lo ha puesto al frente, con un Grabois ficcionando una interna que no es tal. Es la más tramposa de las PASO que hay porque toda la lista de diputados, senadores, gobernadores e intendentes es la misma de Massa y está ahí para que el voto no venga a la izquierda. Hay que desnudar esa trampa, incluso dijo que si pierde lo va a votar a Massa cuando antes había dicho que jamás lo votaría”, subrayó.

Asimismo, refirió “al espectáculo de Juntos por el Cambio en Santa Fe: se han acusado unos a otros de vinculaciones con los narcos y no sin razón”.

“Hay una descomposición de todo el arco político argentino. No queremos que la bronca se exprese por un fascista, mentiroso e impostor como Milei ni el voto en blanco. Los trabajadores podemos salir adelante con el Frente de Izquierda”, afirmó.

“Estamos tonificados tras la buena elección en Santa Fe. Nuestro candidato a presidente, Gabriel Solano, y la candidata a vice, Vilma Ripoll, estuvieron ayer en Jujuy apoyando toda la lucha del pueblo. Estamos en una tarea muy intensa desafiando por izquierda esta oferta electoral tan derechista de los cuatro jinetes del ajuste: Bullrich, Larreta, Milei y Massa”.

Pitrola también criticó la política económica del Gobierno al expresar que “Argentina está quebrada y debemos cada vez más. Las reservas netas son negativas en más de 7000 millones de dólares. Ya le empató a Macri el crecimiento del endeudamiento. Y pagamos con sacrificio, hambre, falta de inversiones, deterioro de la salud y la educación pública. Es un esquema que está llevando al país a una catástrofe social y el único que está dispuesto a revertirlo definitivamente es el Frente de Izquierda”, concluyó.

Volver