Newcom: Los Trigales Subcampeones de la Liga Regional

11 noviembre, 2025 0

El conjunto tresarroyense, denominado Los Trigales categoría + 50, se consagró Subcampeón en el Torneo Regional que organiza Benito Juárez al disputar la final de la Copa de Oro con Los Teros Azules de Tandil en una final muy ajustada, demostrando el conjunto tresarroyense un gran nivel.

Un muy buen año de este deporte joven en la ciudad donde los equipos tresarroyenses han tenido destacada tarea en cada categoría, con un gran crecimiento en lo individual y colectivo con objetivos que se van cumpliendo y con un propicio camino por recorrer. También cerró su año en la Liga el equipo de la categoría +70 que se ubico en el podio regional al finalizar terceros.

