Newcom: Tres Arroyos, Subcampeón de la Liga Regional

5 noviembre, 2025 38

El último fin de semana se realizó la etapa de Play Off de Newcom en la categoría +60, llegando Tres Arroyos a la final para disputar la Copa de Oro frente al conjunto de Unión y Progreso de Tandil. Luego de luchar y mostrar una gran entrega, ganó el conjunto tandilense, obteniendo de esta manera el equipo tresarroyense el Subcampeonato.

Se dejó muy en alto el Newcom de Tres Arroyos que compite con la colaboración de la Dirección de Deportes, entrenando en el Polideportivo con un grupo muy unido que conforman el plantel a las órdenes de Sebastián Alonso.

