Newcom+40: Los Trigales de Tres Arroyos Campeones invictos en Madryn (video)

24 noviembre, 2025

Durante tres jornadas, 21, 22 y 23 de Noviembre en la ciudad de Puerto Madryn se disputó el 5º Torneo Nacional de Newcom no federados categoría +40 organizado por Deportivo Madryn.

Los Trigales, representando a la ciudad de Tres Arroyos, volvieron a demostrar su fortaleza y espíritu competitivo, alcanzando la gran final y coronándose campeones invictos.

El equipo estuvo integrado por Diana Tolosa, Alejandra Ranelli, Sandra Bartneche, Claudia Goicoechea, Omar Bartneche, Fabian Guai, y Andrés Ranelli.

