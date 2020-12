Ni una Menos denunció que desde Prevención Ciudadana filmaron y fotografiaron la marcha del 25 de noviembre

La Colectiva Feminista Ni una Menos denunció esta mañana, con la presentación de una nota con el apoyo de la filial local de la APDH, que personal de Prevención Ciudadana tomó fotografías y filmó con un celular la marcha realizada por el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el pasado 25 de noviembre.

“Como siempre nos manifestábamos en la calle de manera pacífica, cuando frente a la iglesia, en la esquina de Colón y la avenida, frente a la plaza, vimos a un móvil con personal de la Patrulla Urbana filmándonos y sacándonos fotos, y el Estado no tiene por qué hacer eso sin brindarnos una explicación sobre los motivos. Por eso presentamos esta nota, para que nos expliquen por qué, con el acompañamiento de la APDH, con la que consultamos antes de hacer esta presentación, ya que nos resulta intimidante que se haga esto con nuestra marcha cuando no se hace con ninguna otra”, explicó Paola Moyano, de Ni una Menos.

“Le pregunté a la persona que lo estaba haciendo, que no se qué cargo tiene ni quién es porque no se identificó, y me respondió que era por orden del jefe, por eso nos resultó extraña la situación, y decidimos, con el apoyo de la APDH, presentar esta nota”, completó Moyano.

Juan Laporte, de la filial local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, advirtió que la actitud del personal municipal denunciada “es violatoria de la ley 25.326, de protección de datos personales, en su artículo 7 prohibe taxativamente la recopilación de datos o archivos de las personas, y considerando que en otras marchas no se ha hecho, entendemos que es menester que las autoridades municipales brinden informes de lo sucedido y cuál es el objetivo, recordando que además nadie se puede amparar en la obediencia debida, es decir que el trabajador que violó la ley tenía derecho a no hacerlo y sin embargo intimidó a las compañeras”.

