Ni Una Menos marchó y pidió justicia por Natalí Rodríguez: “Esto nos convoca para unificar las voces”

16 marzo, 2022 Leido: 1523

La Colectiva Ni Una Menos Tres Arroyos marchó este miércoles desde la Plaza San Martín hasta la Comisaría de la Mujer para pedir justicia por Natalí Rodríguez, quien fue asesinada por su pareja, Sebastián Calvo, en el día de ayer. Tres referentes de la organización, Rebeca Casal, “Chacha” Carrera y Sofía Beltaco, hablaron con LU 24 sobre el motivo de la movilización, pidieron justicia por todas las víctimas de femicidio y criticaron el accionar de los medios de comunicación y las redes sociales por el tratamiento que se les da a estos aberrantes hechos de violencia machista.

“A partir de que nos enteramos del femicidio de Natalí Rodríguez, viendo las redes sociales, comenzamos a reclamar justicia. Desde la Colectiva Feminista Ni Una Menos Tres Arroyos, siempre salimos en fechas que nos convoca, y cuando es necesario, salimos para pedir justicia porque estamos hartas y cansadas de que todo sea tan patriarcal, tan capitalista, todo el tiempo somos vistas como objetos y no como humanos”, dijeron.

Sobre cómo surgió la movilización, aseguraron que “hicimos la convocatoria en la Plaza San Martín a las 18 horas, por redes sociales. Fue algo autoconvocado, quienes quisieran venir lo podían hacer, pasamos por la Comisaría de la Mujer. Estas cuestiones surgen en el espontáneo, fue un femicidio, es una reacción y acción”.

“Hay compañeras que nos dijeron, desde Ni Una Menos, que nos arrimemos porque hay bastantes casos de violencia en la ciudad. No hay muchos denunciados, pero si muchos casos. Necesitamos una Justicia con perspectiva de género”, destacaron.

En cuanto a su visión sobre la Justicia en Tres Arroyos y el accionar de las diversas autoridades, las referentes confirmaron que “a nosotras se nos han acercado un montón de compañeras contándonos de situaciones de violencia a la hora de realizar algún trámite o para hacer alguna denuncia. Les hacen dar muchas vueltas e incluso las maltratan”.

“Cuando hablamos de machismo no hablamos específicamente de hombres, sino que hay mujeres que no tienen empatía y que tienen acciones violentas a la hora contener a las personas, y eso que son personas capacitadas con la Ley Micaela”.

El accionar de los medios de comunicación y las redes sociales

Por otro lado, criticaron el accionar de los medios de comunicación y las replicas que se generan en las redes sociales, aduciendo una falta de capacitación por parte de los encargados de difundir la información y su postura de no borrar las reacciones de los usuarios.

“No solo queremos que esté capacitada la Justicia, sino los medios de comunicación también, son el cuarto poder, por como tratan a las noticias y como avalan comentarios en las redes. Es un lugar donde se dice cualquier cosa y no hay por parte de los medios alguna corrección”, manifestaron.

Consultadas sobre dicha afirmación, agregaron que “nos siguen revictimizando y no se capacitan, hay que exigir que se cambie el modo. No es censurar lo que se diga, sino el modo en el que se dice”.

“Si son comentarios que están diciendo de matar a una persona o violentando a alguien, si hay que censurarlos. El modo de expresión debe venir de otro lado, el pensamiento tiene que ser desde otra mirada, no de la violencia”, ponderaron.

Por último, confirmaron que “nos contactamos hoy con la familia, no tenemos pasos a seguir, esto es algo improvisado porque el femicidio es el último eslabón de la violencia. Nosotras, desde la Colectiva, seguimos militando todas las semanas, nos seguimos reuniendo y salimos en las fechas de la agenda feminista nacional”.

“Esto nos convoca a las calles para unificar las voces, a seguir exigiendo la emergencia nacional en violencia de género, a seguir saliendo a la calle para pedir que nos paren de matar”, finalizaron.

