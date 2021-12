Nickel anticipó que habrá nueva reunión por el Presupuesto el lunes

La negociación previa al tratamiento del Presupuesto municipal para el 2022 no terminó de cerrar ayer, y se extenderá en una nueva reunión el lunes para sesionar, finalmente, el martes. Allí se pondría a consideración, por acuerdo de la mayoría de los concejales -toda vez que se mencionan algunas disidencias en el peronismo- un incremento de tasas de un tramo del 28% y dos de 7,5. “Hay compromiso por trabajar y por querer sacar lo mejor para Tres Arroyos en los tres bloques. Y si bien hay posiciones firmes en todos, es una negociación más y como tal habrá que ceder algunas posturas y es en ese sentido que estamos buscando entendernos”, aseguró Werner Nickel, edil del Movimiento Vecinal.

Ayer, tras arribar a cierto acuerdo sobre los números, es decir el incremento que finalmente tendrían las tasas para el año que viene, no se logró fijar las fechas en las que esos aumentos serán percibidos, por lo que finalmente no prosperó la idea de sesionar el lunes. En este sentido, Nickel anticipó que “habrá una reunión extraordinaria de Hacienda para el lunes, a las 9.30, y espero, o al menos voy con el ánimo de ultimar esos detalles. Porque la idea es que todo salga por unanimidad, y creo que estamos intentando no sólo desde el Concejo sino desde el propio Ejecutivo, incluso el intendente no solamente lo ha puesto en palabras sino en los hechos, reuniéndose con el presidente del Cuerpo. El objetivo es trabajar por los vecinos del distrito respetando las ideologías y las posturas de todos”.

Los incrementos, según admitió el propio Nickel ratificando las versiones, “rondarían el 28, + 7.5 y 7.5, pero no me quiero apresurar en dar por cierto o sentado nada porque sería irrespetuoso de mi parte, por eso vamos a juntarnos nuevamente el lunes”.

