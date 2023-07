Nickel: “Buscamos recuperar al vecinalismo, que ha perdido un poco su esencia”

7 julio, 2023

En el marco de la interna del Movimiento Vecinal, este viernes habló con LU 24 el precandidato a intendente por Renovación, Dr. Werner Nickel, quien destacó la incorporación “de gente con ideas nuevas” al espacio que encabeza rumbo a las PASO.

“Estamos muy contentos, muy conformes, estamos activos, con ideas nuevas, todo en torno a generar espacios a intercambiar con vecinos, y hemos tenido una muy buena recepción”, sostuvo.

“Hemos participado de distintos eventos, tenemos reuniones, algunas más publicas otras no tanto con distintos sectores de la ciudad, hemos conformado un grupo de trabajo muy lindo, muy uniforme y con mucho trabajo, estamos siendo bien recibidos, con una propuesta que no es la de llevar un parche a los problemas sino de tratar de buscar soluciones”, agregó .

“Sé que la política en general y los políticos a la gente les genera un cierto rechazo, parece que un político en campaña viene a prometer y después nunca lo cumple; yo no puedo hacer una promesa porque después salgo en contra con la gente del barrio o con la gente con la que juego futbol; trato de despegarme de esta figura, con toda razón porque creo que a nivel nacional también los políticos se han alejado mucho de la gente y ese desafío que tenemos que lograr es volver a recuperar al Movimiento Vecinal, que ha perdido un poco su esencia, y la premisa fundamental es mantener al Movimiento Vecinal en el gobierno”, explicó.

“El equipo de trabajo tiene a algunas personas que yo no conocía en el ámbito político pero estoy muy contento, a veces se nos juntan reuniones a la misma hora, los grupos de Whatsapp no paran, no sé cómo va a terminar la historia, pero creo que es una muy buena alternativa y sería muy importante que esta gente que se ha decidido arrimar para ayudar, que hemos logrado atraer, es muy importante mantenerla”, refirió.

“Tenemos como plataforma una gestión de 23 años que ha sido exitosa, pero a eso hay que sumarle ideas nuevas que nos aporta esta gente, por eso hablamos de la Renovación, por un lado en cuanto a principios y por otro renovación generacional con esta fuerza y con esta polenta que trae esta gente, yo estoy muy contento”, concluyó.

