Nickel: “El Nacional es un club que tiene que ser competitivo en fútbol”

24 febrero, 2026

Este martes, a un mes de ser reelecto como presidente del El Nacional, Marcelo Nickel dialogó con el LU 24 sobre el futuro del Decano.

Comentó que el club “tiene la particularidad del cierre de ejercicio en octubre y el tiempo de hacer la asamblea no se hace hasta enero”.

También dijo que antes de asumir estuvo trabajando, buscando técnicos y jugadores.

Explicó que lanzó una campaña de socio colaborador que va a cobrar una cuota durante 10 meses: “esos socios van a pagar una cuota bastante mas importante y van a poder entrar gratis de local”.

Se refirió a los refuerzos. Expresó que él es de apostar por los chicos: “a veces los refuerzos se traen para jerarquizar a los chicos, no se traen solamente porque juegan bien, sino también para que los pibes aprendan”.

Dijo que la cancha se utilizó mucho el año pasado, que el club necesitaba recaudar: fue sede del pentagonal de segunda, de partidos sub-20, “yo les decía a los integrantes de la comisión de hacer eventos ahora para llegar mejor a fin de año y no depender de alquilar la cancha”.

Explicó que están organizando una rifa con premios importantes como un viaje a Brasil y largaron otra que van a sortear un fogonero de Istilart. También habrá una cena y baile el 18 de abril.

Dijo que El Nacional es un club de fútbol y que le tiene que ir bien en dicho deporte: “si el equipo de primera está bien, la gente está contenta y si el equipo está mal te cuestionan todo, se notan las cosas que están feas y desprolijas. Por eso hay que apostar a algo competitivo”.

Para finalizar se refirió al fútbol femenino: “se apostó mucho, por eso se vio el crecimiento, se trata de ayudarlas en todo, de que tengan la mayor participación y evolucione”. En este sentido, agregó que se sumó una preparadora física.

