Nickel: “el resultado del domingo no afecta; el vecinalismo está fuerte”

19 noviembre, 2021

El presidente del Concejo Deliberante, Werner Nickel (MV), aseguró a la prensa que tiene expectativas en torno a la nueva conformación del cuerpo, aunque consideró que “no va a variar mucho el funcionamiento hasta ahora, porque obviamente siempre respetando la ideología de cada uno, sus posturas y defensas, en términos generales el Concejo funciona bien y no creo que eso cambie”.

Nickel se expresó también en torno a las reflexiones que compartió en las últimas horas la concejala Claudia Cittadino, quien se expresó a favor de que “se abandone la lógica de los asuntos entrados para abocarse a los proyectos de ordenanza”. En este sentido, consideró que “si bien es cierto que en estos últimos tiempos han prevalecido este tipo de pedidos de informes, también es verdad que la gran mayoría vienen de la oposición y reflejan una forma de trabajar del concejal, andando en la calle y recogiendo las inquietudes de la gente. Quizá no se han elaborado tantos proyectos de ordenanza y creo que esa debería ser nuestra función primordial, la de legislar, la de desarrollar ordenanzas que sabemos que son de hoy pero quedan para el futuro y para el crecimiento de Tres Arroyos. Pero también es importante escuchar las inquietudes de los vecinos y trabajar para su solución”.

En otro orden de cosas, analizó lo vinculado a la elección de las nuevas autoridades del Legislativo. “Espero que en esta nueva oportunidad tengamos la capacidad de respetar lo que ha sido tradición; no es la primera vez que habrá que consensuar para determinar autoridades. Hay códigos que han llevado al Concejo a desenvolverse de determinada manera y confío en que va a pasar lo mismo”, consideró.

“Lo que pasó el domingo ya le ha pasado al Movimiento Vecinal en las legislativas, y cuando se pone en juego el Ejecutivo se vuelve a resurgir, y este caso no saldrá de lo ordinario. Cada fuerza tendrá sus intenciones respecto del gobierno municipal dentro de dos años, pero yo confío en que esto no va a afectar para nada nuestras ganas de seguir. Estamos fuertes”, concluyó.

