Nickel: “el Vecinalismo seguirá gobernando repotenciado con gente nueva”

10 agosto, 2023

El precandidato a intendente por Renovación Vecinal, Werner Nickel, en los estudios de LU 24 informó que se decidió cancelar el acto previsto para la noche de este jueves para cerrar la campaña hacia las PASO del domingo.

Estimó que “se ha politizado el tema y se ve que la oposición es muy solidaria y se muestra muy empática con la situación, pero podrían colaborar con la cuestión de la inseguridad; pero como todo se politiza en este momento y lamentablemente vivimos de estos hechos, y como es muy fina la línea adherimos al luto; vamos a modificar este cierre y haremos algún video para agradecer a quiénes nos han apoyado en estos casi dos meses de campaña”.

“Estoy muy conforme con todo lo que hemos logrado, hemos crecido muchísimo” dijo y sostuvo que “la difusión de la lista y sus proyectos no tuvo mucho tiempo; me hubiese gustado tener más tiempo para seguir llegando y entrando en la gente, pero creo que un poco la indefinición del intendente de asegurar su continuidad o no, no nos dio más tiempo para poder hacerlo”.

“El MV va a seguir gobernando repotenciado con gente nueva”

“La gente interpretó claramente nuestro mensaje y hemos podido llegar con la idea de que el MV va a seguir gobernando, repotenciado con gente nueva en esta renovación que estamos impulsando; todo eso hace que el grupo se haya fortalecido por la recepción de la gente, por lo que estoy sumamente agradecido”, afirmó Nickel.

“La idea de necesidad de una renovación no formó parte de un discurso de campaña; soy el fan numero uno de la gestión vecinalista, porque soy vecinalista desde el principio, y considero que ha sido eficiente en todo sentido, pero el hecho de haber acompañado las gestiones de Aprile y Sánchez me permitió ver, apreciar, sentir que la gente pide la continuidad pero con una renovación, y con ese discurso y con esa convicción es que se encaró esta campaña y lo ha notado el vecino muy claramente en estos tiempos de campaña”, expresó.

“Nos hemos mostrado diferentes”

“Creo que nos hemos mostrado diferentes a la hora de presentar las propuestas, no solo pasar por los medios sino que hemos convocado a conferencias de prensa, que nos permitiera no solo en simples promesas de campaña sino que proponíamos este formato de conferencias porque ese espacio nos permitía no presentar el proyecto sino desarrollarlo: hablamos de salud, tanto en la salud humana como la animal y como convive la salud de las mascotas con la salud humana, luego hablamos de educación, siguiendo un hilo rector que nos permitió decir “este es nuestro proyecto y donde queremos ir” pero en las reuniones y en el mano a mano surgían cuestiones sobre temas muy puntuales, reiterados, tanto en la ciudad cabecera como en las localidades”, afirmó.

Conveniar con privados para realizar viviendas

“El tema de la obra pública también fue parte de su mensaje, y Nickel dijo que “tratamos de desarrollar una solución al tema de las viviendas pero hay carencia de terrenos y también con el problema de los altos alquileres, lo que se ha tornado muy difícil: hay obras que se pueden proyectar a partir del Presupuesto municipal y otras mas grandes que no, que deben venir de la mano de Provincia o Nación, como cloacas, obras de gas y viviendas que bajan de programas nacionales pero creo que habría que analizar de qué manera no depender de estos programas y encarar la problemática de la vivienda para que no caigan en créditos ni en instituciones financieras. Pensamos en favorecer la instalación de fábricas de viviendas industrializadas en el Parque Industrial para poder conveniar luego entre municipio y privado la compra de las viviendas que escape a las gestiones que se puedan hacer como alternativa”, finalizó.

