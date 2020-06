Nickel: “Es una cuestión política el rechazo a “Billy” Wilson”

18 junio, 2020 Leido: 40

En el cuarto intermedio de la sesión ordinaria, el presidente del Concejo Deliberante, opinó que el rechazo a la designación como delegado director del Organismo Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos, es “una cuestión política”.

“Siempre consideramos que el intendente como la palabra lo indica, delega funciones, y no es una designación arbitraria porque se ha consultado a las entidades intermedias y son ellas a las que se debe recurrir; coincido como dijo mi compañero Aramberri en que se ha cuestionado una gestión que lleva 58 días en el marco de una pandemia; es un dato exagerado y no es el momento para hacerlo”, dijo.

“No descarto que Wilson pueda ser mantenido en funciones; tal vez podamos convocar a una sesión extraordinaria, y el municipio ha ido incorporando personal no al cien por ciento pero las actividades se están cumpliendo por lo que evaluamos la posibilidad de hacer una extraordinaria”, advirtió.

Volver