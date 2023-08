Nickel: “estamos haciendo historia dentro del Movimiento Vecinal”

13 agosto, 2023

Werner Nickel, precandidato a intendente por Movimiento Vecinal Renovación, habló con LU 24 luego de votar y comentó emocionado: “es un día diferente, he transcurrido varias veces a lo largo de mi vida estos procesos, pero esta vez es de una manera particular. Estoy muy contento y vengo a votar en la mesa donde también fiscaliza mi hijo.”

Y continuando sobre esto, agregó: “querían venir mis padres también, pero por el clima preferí que se queden en casa. Tengo a mi familia, mi novia, mis amigos que siempre estuvieron y hoy me han brindado todo su apoyo.”

Además, opinó sobre la organización de estos comicios: “en muchas escuelas hay mesas armadas afuera y es muy difícil con este clima. Después pedimos que la gente acompañe, pero estas cosas las tenemos que rever porque no tendría que suceder de esta manera.”

Finalmente, dijo: “es un día muy raro, porque siempre he acompañado a candidatos, pero esta vez yo estoy esperando que la gente me acompañe. Más allá del resultado, que no tengo dudas que va a ser muy bueno, creo que estamos en el inicio y estamos haciendo historia dentro del Movimiento Vecinal.”

