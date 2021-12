Nickel: “faltan pasos para que prospere la interpelación y hay vías alternativas”

7 diciembre, 2021 Leido: 120

El presidente del Concejo Deliberante, Werner Nickel, se refirió hoy a los pasos que aún faltan para que prospere la interpelación al intendente Carlos Sánchez votada por la oposición, y consideró que hay vías alternativas a este instituto, que “suele ser identificado con cuestiones graves”, como un encuentro entre ediles y funcionarios en el que se suministre la información que es motivo de inquietud respecto de la seguridad en las playas. También hizo un balance de su gestión al frente del Cuerpo, que finalizará el 10 de diciembre, al tiempo que reconoció que con la nueva conformación, el clima político “picante” seguramente se va a mantener.

“Se votó un proyecto de resolución donde se me proponía un proyecto de decreto, ya confeccionado, firmado, y ya bajó al Ejecutivo como citación al intendente o a quien él designe para que se presente al Concejo. Pero faltan algunos pasos: todavía no tenemos fecha, el período ordinario ya terminó, y si queda en pie habría que convocar una sesión extraordinaria, con la presencia de una serie determinada de concejales, todas cuestiones que no han ocurrido. Es un período además en el que confluyen muchas cosas, como el Presupuesto, el cambio de autoridades, lo que no le quita importancia a la interpelación, porque seguramente para quien presentó el proyecto la tiene, pero ya desde el bloque de Todos están haciendo referencia a otras posibilidades, como una visita a la Secretaría, donde seguramente se obtendrá información más nutrida. Entiendo que el bloque de Juntos debería analizarlo, es lo que se ha propuesto y estamos a la espera de que se dé este encuentro en otro marco”, consideró.

“Ponerle el pecho”

Por otra parte, Nickel aseguró que durante este período al frente del Concejo buscó “crear consensos y creo que algo he logrado, en un marco en el cual el debate político ha tenido características particulares, ha sido bastante picante. Más que nada este último año de elecciones, algo que es más habitual. Ahora llegó el tiempo de dejar la presidencia, más allá de los trascendidos es una decisión que yo ya tenía tomada, de hecho mi intención era la de volver al bloque”.

Su regreso a la bancada vecinalista, en tanto, también lo coloca frente al desafío de poner en juego su mayor experiencia política, e incluso quizá conducir el bloque; no obstante, aseguró que “hay otros ediles, como Victoria Larriestra, que también tiene una amplia experiencia, el propio Marcelo León que viene de la gestión pública y sabe de política, de manera que no necesariamente tengo que ser yo el presidente del bloque para expresar algo que es naturalmente mío, como es la búsqueda de acuerdos y consensos. No tengo que presidir el bloque para eso”.

Nickel aceptó, finalmente, que con la nueva conformación del Legislativo, que tendrá una poco frecuente paridad en el número de concejales de cada bloque, las tensiones políticas continuarán. “En todos lados se habla de la grieta entre Juntos y Todos y aquí no sólo no se ve, sino que se dan llamativas alianzas que en otros lugares del país no existen. Y estas alianzas atentan contra este gobierno del Movimiento Vecinal, que desde hace tantos años es elegido por la gente, pero esas son reglas de juego y uno tiene que aceptarlas. Siempre con el límite de que lo que se busque sea el bien común; no estoy a favor de la oposición por la oposición misma. Algunos ven debilitado al Movimiento Vecinal debilitado y quieren aprovechar el momento. Yo no lo comparto. Pero este es el tiempo que se viene, y acá estamos para ponerle el pecho”, concluyó.

Volver