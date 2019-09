Nickel: “habrá un registro de menores y adultos responsables que celebren la Primavera en Claromecó”

El concejal y exsecretario de Seguridad, Werner Nickel, ratificó que habrá controles vehiculares y de identificación de personas en el acceso a Claromecó para la celebración de la Primavera y decomiso de alcohol, y anticipó que se llevará un registro de los menores que ingresen a la villa balnearia y sus adultos responsables. Destacó la presencia en la reunión que se realizó este martes “de todos los actores involucrados en el tema, como la justicia juvenil, el juez de Faltas y las autoridades policiales”, y advirtió que “el director del Ente Descentralizado, que también estuvo presente, ratificó que habrá jóvenes ya desde este fin de semana, por lo que esto se extiende cada vez más en el tiempo y requiere que aceitemos todos los mecanismos preventivos”.



“El año pasado tuvimos una presencia muy fuerte y con resultado muy positivo, y ante la ausencia de ordenanzas locales que permitieran darles más herramientas a la policía y a las autoridades, empezamos a trabajar en un proyecto que presentamos en el Concejo pero que, por cuestiones de la dinámica legislativa, no pudimos lograr darles esas herramientas”, admitió, en torno a una propuesta del vecinalismo para reglamentar lo relacionado con fiestas privadas que no encontró consenso en la Comisión respectiva.

Respecto del despliegue policial, indicó que “se está trabajando en la orden de servicio, y además se han delimitado aspectos muy importantes como la fuerte presencia que habrá en el ingreso a Claromecó con policía y personal de la Municipalidad”. Pero además hizo un fuerte hincapié en la responsabilidad de los adultos respecto del comportamiento de los chicos. “La reunión de ayer fue muy importante porque se apuntó a esa cuestión, que es la de fondo. Va a haber acciones concretas en ese sentido, además de pedirle a los padres que tomen conciencia: se registrarán los vehículos que ingresan, la cantidad de menores, dónde se van a alojar y qué adultos responsables los van a acompañar. Pero en este tema, y así quedó el compromiso sobre la mesa, habrá que seguir trabajando. No se trata de tomar medidas solamente en el momento, hay que trabajar muy fuerte con difusión en los medios y campañas”, finalizó.