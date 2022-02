Nickel: “hay coincidencias en darle un marco regulatorio a la nocturnidad”

17 febrero, 2022 Leido: 86

Con el proyecto que oportunamente presentó el Movimiento Vecinal y el que puso a consideración recientemente el Frente de Todos, son dos las propuestas en la Comisión de Legislación del Concejo Deliberante que pondrán el foco en regular aspectos vinculados a la nocturnidad y eventos masivos relacionados con la juventud y el esparcimiento. “Ingresó ayer el proyecto del Frente de Todos, de manera que todavía no lo analizamos, pero aprovechamos para reflotar el que en su momento generó el bloque oficialista, hace unos tres o cuatro años, porque está en comisión y entiendo que apunta más o menos en el mismo sentido. Además coincidimos en que hay ordenanzas más viejas aún vigentes y que necesitan aggiornarse. Porque lo que se ha visto este verano, sobre todo en la costa, requiere un marco regulatorio”, admitió el expresidente del Cuerpo y concejal del MV, Werner Nickel.



“Tenemos la idea común de que hay que buscar un marco para que estos lugares o eventos de esparcimiento nocturno sean seguros y que los chicos se diviertan sin tener que lamentar consecuencias posteriores”, advirtió Nickel. Y también descartó, prácticamente, que se apunte a la determinación de zonas destinadas al establecimiento de locales nocturnos, al considerar que “la zonificación pudo haber servido en algún momento, en otras ciudades funcionó, pero no sé si es este el momento. Lo interesante es que ahora tomamos la posta de escuchar a los referentes y a los propios jóvenes para hablar de nocturnidad pero no desde el lugar de la gente que a las 11 se va a dormir”.

Respecto del planteo del Frente de Todos respecto de los tiempos en los que se gestiona la habilitación de fiestas masivas, Nickel consideró que “la Secretaría de Seguridad suele trabajar hasta último momento detrás de que los organizadores presenten todo lo necesario; quizá está bien establecer plazos pero es importante que haya organización para evitar esto, porque aunque la misma ordenanza prevea la anticipación, hay complicaciones vinculadas incluso a la intervención de otros actores que no se pueden evitar. Descarto que haya mala intención en esto”.

“Con tiempo, pero sin dejar de ver que se vienen encima la primavera, las temporadas, y que la cuestión requiere soluciones para todo el partido, trataremos los proyectos convencidos de que hay que establecer un marco regulatorio”, concluyó Nickel.

