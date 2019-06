Nickel: “Hay que agradecerle a Sánchez aceptar el desafío de ir por cuatro años más”

El precandidato a concejal en segundo término en la lista del Movimiento Vecinal, Werner Nickel, una vez conocida la integración de la nómina del oficialismo para las elecciones de este año, habló con LU 24 y destacó que el intendente Carlos Sánchez “acepte el desafío y decida ponerse nuevamente al servicio de Tres Arroyos”.



“Estamos con una gran expectativa, hace tantos años que estamos en esto, y cada dos o cuatro años renovamos las ganas de trabajar; con toda humildad he tratado de dar todo mi apoyo tanto en el Concejo como en el Ejecutivo”, expresó.

“Hay que estar cerca de Carlos para darse cuenta que a veces los años no tienen que ver con estas cosas y sobre todo con las ganas: Carlos es un tipo que proyecta y proyecta y sé que en estos cuatro años que tiene por delante si el Pueblo así lo dispone va a seguir con las mismas ganas y la misma fuerza que la primera vez, es un desafío después de dieciséis años volver, pero hay que agradecerle a un hombre como Sánchez que decida ponerse al servicio a través de tantos años y poner su vida al servicio de Tres Arroyos es un placer que pocos se pueden dar y hay que disfrutar y agradecer”, sostuvo.

“Hay que darse cuenta que a pesar de estos años, tan duros estos últimos, y muy difíciles desde lo económico, lo social; pero a pesar de todo creo que a pesar de los tiempos duros que está pasando el país en general, Tres Arroyos sigue creciendo a pesar de todo; pareciera una isla en medio de un océano muy revuelto”, agregó.

“No hay que salir muy lejos de Tres Arroyos para saber la situación que atraviesan muchos municipios, y uno lo escucha a diario, sobre todo cuando hay gente que viene a visitarnos destacan el tipo de ciudad que se presenta, en varios sentidos, en lo estético en principio, con un municipio equilibrado económicamente, son aspectos muy difíciles de encontrar en otros municipios, a veces uno pierde de vista esto, y ese será el trabajito nuestro para ver en esta campaña, hacerle ver al vecino estas cosas, que no son menores, tan importantes en los tiempos que corren”, significó.

“Nosotros lo venimos diciendo desde hace muchos años, y creo que no ha sido en vano, o sea la gente nos ha colocado en el lugar que estamos y creo que eso nos ha permitido no solo trabajar sino formar un grupo enorme de gente que no es muy fácil encontrar en otras fuerzas políticas; gente de más años, con más experiencia, y gente más joven que ha tenido la posibilidad de formar parte del Ejecutivo, o cubriendo alguna suplencia en el Legislativo, lo que da la posibilidad de contar con gente joven, lo que revitaliza, gente joven con experiencia, es muy difícil para otras fuerzas políticas conseguir gente para formar una lista y sin embargo nosotros tenemos esa posibilidad que nos hace caminar por este camino más tranquilo y llevar el trabajo nuestro, sentarnos con aquel vecino que por ahí es el más disidente, pero es lo que tenemos que mostrar, està a la vista y creo que no necesitamos mucho más para encarar esta campaña, y ojalá que una vez más el vecino nos acompañe”, concluyó.