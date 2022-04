Nickel: “Juntos y Todos se pasaron factura e hicieron jueguitos para la tribuna”

22 abril, 2022 Leido: 151

Fuertes cruces en la sesión del Concejo Deliberante motivaron que el titular de la bancada vecinalista, Werner Nickel, formulara algunas aclaraciones respecto del posicionamiento oficialista en relación con la nocturnidad. El edil criticó además los intercambios que hubo ayer entre sus pares, a los que calificó como “faltas de respeto”. Y advirtió que “el bloque de Juntos le pagó con la misma moneda a Todos por no acompañarlos con el proyecto de la hormigonera municipal, y no los acompañaron con el proyecto de nocturnidad. Por eso, aunque se llenan la boca hablando de pensar en la gente, todo eso es mentira: hubo pases de factura entre Todos y Juntos y lo que quiso el vecinalismo fue despegarse de eso y ser coherente: nos parece bien acudir en consulta por la hormigonera a la Asesoría General de Gobierno; y con respecto del de nocturnidad, siempre dijimos que no estábamos de acuerdo en que saliera ayer. Dejemos de hacer jueguitos para la tribuna”.

“Lo que pasó ayer, aunque se pretenda mostrar que la discusión enriquece a la democracia, no fue algo enriquecedor: hubo faltas de respeto, agravios, cuando un concejal hacía uso de la palabra otros hablaban por debajo, esto no tiene nada que ver con la democracia y no lo compartimos”, fustigó Nickel. Respecto al proyecto sobre fiestas masivas, advirtió que “nosotros no tuvimos cambios repentinos; hay que ser claro: el bloque del Movimiento Vecinal no firmó el despacho en comisión, lo que en principio trajo una discusión. Y no lo hicimos no porque el proyecto no sea bueno, porque de hecho es un tema sensible en el que hay que trabajar. Tenemos ordenanzas -además de las leyes vigentes- que requieren modernización, porque hay algunas que hablan de boites, cabarets y alternadoras, evidentemente de otra época. Por eso no es que cambiamos de posición de manera repentina: si vamos a trabajar en la nocturnidad, que es más que fiestas masivas, tenemos que convocar a los actores, a los chicos, a los empresarios que no son muchos, a las fuerzas de seguridad, y también al Ejecutivo, que tiene que aplicar las normas. Eso lo planteamos en la Comisión y hubo desencuentros, por eso el proyecto subió a la sesión firmado por los bloques de Todos y Juntos. Nosotros no dilatamos ni chicaneamos. Queremos que el proyecto avance, que es bueno, pero que antes los actores den su opinión, para eso asumí el compromiso de traerlo a Cordiglia para que dé su opinión”.

