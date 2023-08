Nickel: “no necesitamos colgarnos de Sánchez para hacer una campaña”

6 agosto, 2023

Este domingo y una semana de las PASO, el precandidato a intendente Werner Nickel visitó los estudios de LU 24. Sobre el camino transcurrido hasta hoy, destacó: “estamos empezando a transcurrir los últimos días de una campaña que ha sido larga y trabajada. Nos encontramos muy satisfechos por el trabajo que hemos hecho. Hemos conformado un equipo de trabajo con gente capaz y querida, eso lo percibimos en todos los ámbitos que nos tocó estar. No tengo dudas, que todo esto nos ha permitido desarrollar una campaña muy tranquila.”

Y siguiendo sobre esto, remarcó: “hemos logrado contactarnos, tener reuniones con las localidades vecinas para mostrar y perfilar claramente cuales son nuestros ejes de campaña. Esto parte de mi experiencia en tantos años de gestión y en varios cargos. Somos vecinalistas y venimos acompañando al Movimiento Vecinal en estos 28 años y podido crecer junto a él y también me ha permitido acompañar a esta gestión lo que me dio capacidad y experiencia.”

Se diferenció de la otra lista que presenta el mismo partido y que encabeza Claudia Cittadino y dijo: “tenemos la posibilidad de renovar, estamos en vísperas de unas elecciones PASO en la que nosotros creemos que, si bien hay dos listas, no debemos de tener la mirada en el 13 de agosto sino en octubre. No podemos poner en juego todo lo que el MV ha logrado en estos 28 años y para eso, tenemos que llegar con la mejor propuesta. Tenemos buena relación con el intendente Sánchez, lo hemos convocado a nuestras reuniones y en ningún momento percibimos una falta de apoyo. Esto no implica que estemos colgándonos de él para llevar adelante una campaña, sino me pregunto cómo sería a la hora de gobernar.”

La recepción de la ciudadanía

Sobre la recepción de la población, detalló: “hemos tenido una recepción muy buena, y la gente estaba esperando este tipo de renovación. No deben meter a todos en la misma bolsa, son dos líneas y la que creemos que garantiza la continuidad del Movimiento Vecinal es la lista 5 de renovación. Somos un equipo consolidado, tenemos proyectos, los hemos consolidado y presentado. Esto en el ámbito de la salud, de la educación, de la cultura y en esto último no hemos escuchado de otros sectores a proponer algo”

“Tres Arroyos debe seguir siendo vecinalista”

Finalmente, Nickel expresó su deseo de ser intendente de la ciudad y concluyó: “quiero ser intendente porque soy nacido en Tres Arroyos, acá mi crie y es el lugar que uno elige todos los días. Eso a uno lo posiciona de una pasión por la ciudad y creo que debe seguir siendo vecinalista. El principio fundamental de nuestro partido es la independencia ideológica y somos la única lista que carece de compromisos políticos con otras fuerzas, que nos han llevado en el país a lo que hoy estamos viviendo. Para gobernar es necesario tener proyectos y hemos podido presentar propuestas de formas diferentes. No es fácil que en una lista que la integran 20 personas hablan del primero hasta el último sustentando varios proyectos.”

Volver