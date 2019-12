Nickel: “Para trabajar por Tres Arroyos hay que dejar de lado las mezquindades”

31 diciembre, 2019 Leido: 0



El presidente del Concejo Deliberante, el vecinalista Werner Nickel, aseguró que la asamblea “reflejó lo ocurrido en la votación del Presupuesto, y con esto cerramos el período legislativo”.



Respecto del acuerdo alcanzado con el peronismo para el acompañamiento del proyecto, indicó que “sin dejar de considerar que el proyecto del Ejecutivo era razonable, cuando empezaron las negociaciones lo veíamos más alejado, y hasta corríamos cierto riesgo de que por primera vez este gobierno gestionara todo un año sin presupuesto. Pero finalmente llegamos a un buen término”.

“Voy a tratar de lograr los mayores consensos; venimos de muchos años de grietas y desde mi presidencia trataremos de eliminarlas o al menos disimularlas”, sostuvo Nickel. Y respecto de la decisión de Juntos por el Cambio de no acompañar, estimó que “el Presupuesto es un tema muy puntual, así que espero que esta no sea una actitud para todos los temas y entiendo que no va a ser así, a la hora de trabajar por Tres Arroyos hay que dejar de lado las mezquindades y estoy convencido de que va a pasar”.

“Las medidas de seguridad no se negocian”

Tras referirse a algunos aspectos vinculados a la política de seguridad, Nickel también reflexionó acerca de la necesidad de reglamentar los eventos que nuclean a los jóvenes, como fiestas y previas. “El tiempo ha pasado y tenemos que hacer un mea culpa porque todavía no tenemos una ordenanza y por eso las decisiones quedan en cabeza de los funcionarios. Todo el mundo quiere que Claromecó sea un centro de encuentro donde la gente mayor la pase bien y los jóvenes encuentren su espacio, pero no podemos descuidar el apego a las normas y el sentido común. Si los organizadores de una fiesta se apegan a las directivas, que son exigentes y criteriosas de parte de Seguridad, los eventos se van a llevar adelante. Pero el cumplimiento de las medidas de seguridad no se negocian”.

Volver