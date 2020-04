Nickel: “pedimos que se revea la medida de levantamiento de controles policiales y seguiremos con el operativo iniciado ayer”

El presidente del Concejo Deliberante e integrante del Comité de Contingencia por el coronavirus en aspectos vinculados esencialmente con la seguridad, doctor Werner Nickel, expresó su preocupación por la resolución provincial que levanta los controles policiales en las rutas bonaerenses, justo en coincidencia con la aplicación de un amplio operativo relacionado con el transporte automotor en los accesos a Tres Arroyos. Advirtió, no obstante, que este dispositivo se va a mantener, y que se pidió al Ministerio de Seguridad que revea la medida para la región comprendida en la Sexta Sección y se aguarda una respuesta en ese sentido.

“Ayer pusimos en práctica un sistema operativo muy interesante en los accesos norte y sur a Tres Arroyos por la ruta 3, y también sobre la 228, echando mano a todo recurso humano disponible, con personal de enfermería las 24 horas, con inspectores de Tránsito y Prevención Ciudadana, Bromatología y la colaboración del Sindicato de Choferes de Camiones, buscando no sólo evitar el contagio de coronavirus a los vecinos de Tres Arroyos sino también a los propios transportistas y sus familias. Todo este dispositivo es difícil de implementar y de sostener en el tiempo, y la participación policial cumple un rol importante porque son los únicos facultados para labrar una infracción en caso de incumplimiento del decreto nacional de aislamiento preventivo. Creemos, no obstante, que con los dos efectivos que esta resolución nos permite tener lo vamos a mantener”, aseguró Nickel.

De todos modos, insistió en que se está gestionando con el Ministerio la posibilidad de que la región cuente con más recursos policiales para el control en las rutas que los que prevé esta resolución. “Es cierto que se ha visto un incremento en el delito en algunas zonas de la Provincia que ameritan que la policía se ocupe del tema, pero la situación en esta zona no es igual a la que se produce en el Conurbano. Ya nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Seguridad, con el coordinador regional que está en Bahía Blanca, y esperamos una respuesta favorable”, finalizó Nickel.

