Nickel propone elevar a Secretaría la dirección de Turismo en caso de ser intendente

23 julio, 2023

El precandidato a intendente por Renovación Vecinal, Werner Nickel anticipó que en caso de ser intendente municipal, elevaría al rango de Secretaría la actual dirección de Turismo municipal, “como una medida de repotenciar la gestión y llevar a Tres Arroyos un escalón más arriba”.

A la vez, repudió un video que se viralizó en medio de la campaña electoral rumbo a las PASO de agosto en el que se desprestigia al esposo de su rival en la interna, Claudia Cittadino: “Desconozco como viene la mano, y lamento que estas cuestiones ocurran de esta manera; entiendo que Claudia como Jorge tendrán las herramientas como para dar las explicaciones que la cuestión amerite”, sostuvo.

En el aspecto cultural, se manifestó también a favor de llegar a un diálogo mayor con los cultores locales, “con una verdadera política de Estado en tal sentido”.

“No hay que perder de vista que tenemos que ser los garantes para que el Movimiento Vecinal siga gobernando Tres Arroyos”, agregó Nickel y sostuvo a su vez que “el principio basal del vecinalismo es la independencia política, más allá de sentarse en la gestión con quien sea no tenemos que abrazarnos con nadie y no tenemos que confundir los principios, algo que me enseñaron Aprile, Duca y Orfanó, y que creo que el vecinalista puro y de fibra como yo lo sabe entender; después el vecino de a pie sabrá que para gobernar es necesario tener un buen equipo y tener capacidad”.

Resaltó las cualidades y la reingeniería planteada en materia de salud por la Dra. Mónica Capellari, para dotar de un mayor dinamismo a las guardias tanto pediátrica como general en el hospital, considerando que “el recurso humano está, solo hay que reordenarlo”, y dar a los Centros de Atención Primaria una revitalizada función en la atención barrial.

Propuso asimismo incrementar el personal en la Secretaría de Seguridad para dar soluciones al tránsito, también como decisión política de trabajar en tal sentido, y manifestó que “es el momento de hacer una mirada del Tres Arroyos puertas adentro para meter mano en cuestiones que parecen menores pero son muy importantes y hacen al bienestar general de los vecinos”.

