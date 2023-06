Nickel: “Queremos volver a mantener la independencia política”

26 junio, 2023

El precandidato a intendente por la línea Renovación en el Movimiento Vecinal, lista 5, Werner Nickel visitó los estudios de LU 24, y habló sobre las motivaciones que lo impulsaron a ir a la interna en las PASO.

Dijo que “en tantos años me ha tocado conocer gente valiosa, y tal vez un sexto sentido me ha ligado con buena gente, con un interés genuino para trabajar con los vecinos, es lo que me ha convocado y me ha hecho convocarlos a ellos”.

“Vengo diciendo también, y dejando de lado las cuestiones políticas, que lo siento como una pasión; creo y ví al Vecinalismo alcanzar su mayor nivel por el año 98, y sus dirigentes tenían muy claro cuál era el objetivo de la creación del partido, y enarbolaban la independencia política; somos vecinos que tenemos simpatías por partidos políticos diferentes, pero que entrabamos al Movimiento Vecinal dejando la camiseta de lado”, explicó.

“Uno sabe que a la hora de gestionar tiene que sentarse a la mesa con funcionarios que tengan la camiseta sea cualquiera el color, pero tengo muy claros los principios del Vecinalismo que incluso llevaron a una interna en 2011; fue muy marcada la postura que tenia que ver justamente con esto: que el Vecinalismo no pierda la independencia política y eso es lo que mas me ha movilizado, hace muchos años que estoy dentro de la gestión y vengo diciendo lo mismo; una cosa es gestionar con funcionarios de otra camiseta y otra es abrazar a partidos de otro color político. Uno se siente mas identificado si se quiere con ese sector mas ortodoxo, que es el espacio donde me desarrolle y me crié”, sentenció.

“Me ha dolido mucho que se haya apartado tanta gente, que haya quedado en el camino”

“No creo que sea el candidato del partido, ya que el partido está tomando un lugar intermedio, y después que Claudia ha sido elegida por Sánchez daría lugar para una charla”, sostuvo y agregó respecto a qué es lo que lo separa del actual jefe comunal: “reconozco lo que ha sido y lo que es Sánchez para Tres Arroyos; no tengo dudas que va a ser el intendente de la historia del partido, pero vengo pensando y no salgo con ningún discurso nuevo, pero creo que es necesario desde hace tiempo entrar en una renovación, muchos me lo han dicho o lo piensan pero con eso no alcanza; me ha dolido mucho que se haya apartado tanta gente y han optado en hacer política desde la casa”.

“Me han dicho que yo era la resistencia, pero eso es muy injusto, porque cuando uno cede un espacio te lo toma otro, pero creo que debía dar la pelea, después se verá si estaba equivocado o no. Hace 4 años hicimos un planteo similar cuando pensábamos en la renovación, y algunos han decidido hacer política desde otro lugar, pero yo decidí quedarme, y cuando uno es frontal y dice lo que piensa genera enojo y te van alejando”, relató.

“Habría que repensar otro camino en el Presupuesto y no sólo aumentar tasas”

Nickel habló sobre la defensa que ha hecho durante toda la gestión actual del Presupuesto y la Rendición de Cuentas, en la que se critica duramente al oficialismo por parte de la oposición, que “indudablemente no ha sido una defensa técnica solamente defender la gestión, de 28 años de gestión equilibrada y transparente como concejal, pero si hay cosas que se deban cambiar eso debe ser otra cuestión, creo que hay que defender los Presupuestos o las Rendiciones de Cuentas. Creo que habría que repensar echar mano solamente al aumento de tasas, para que no todo el ajuste caiga sobre el vecino que paga, y esta el que no paga, que se beneficia”.

Sobre una posible gestión luego de ganar la PASO, habló sobre algunos temas puntuales y dijo, en lo referente a Seguridad dijo que se debe repotenciar el área de tránsito, con mayor tecnología para mejorar el tránsito en la ciudad.

Tengo una experta en salud publica como la Dra. Capellari, y creo que tenemos que reformular y repotenciar los Centros Primarios de Atención, trabajando con más prevención que traerá mayor beneficio en el Hospital.

En el área de Cultura, dijo que “es un área de la cual nos hemos ido alejando de los efectores de cultura locales, y que debemos volver a acercarnos.

En lo que hace a Obra Pública, finalmente dijo que “no creo que se venga en los próximos dos años pensar en grandes obras o grandes inversiones, sin perjuicio de lo que se pueda gestionar, para pensar en un Tres Arroyos de puertas adentro, en pequeñas cosas que no demandan tanto dinero pero que nos va a arrimar al vecino un poco más”.

Volver