Nickel, sobre el presupuesto: “Peco de inocente por no decir de pelotudo”

29 diciembre, 2021 Leido: 490

El Dr. Werner Nickel, presidente de la bancada del Movimiento Vecinal, analizó lo acontecido en la Sesión Extraordinaria del Concejo Deliberante sobre el Presupuesto 2022, llevada a cabo el día de la fecha, que pasó a cuarto intermedio, hasta el 4 de enero.



Nickel dialogó con LU24 y fue muy crítico en sus conceptos, expresó que “ante determinadas situaciones quiero decir tantas cosas, pero no sé por dónde arrancar, es algo que me pasó hoy a la mañana. Cómo conclusión, después de tantos años en la política y en el Concejo, creo que no he aprendido nada todavía”.

“Soy un convencido que las personas son un todo, en todos los ámbitos de la vida. Además, creo en la palabra, más allá de los códigos de la política, pero indudablemente peco de inocente por no decir de pelotudo”, dijo.

“Hoy recibí un cachetazo, no lo recibió el bloque del Movimiento Vecinal ni el Departamento Ejecutivo. Ahora podrán hablar y hacer discursos muy lindos, hay gente que tiene discursos mucho más interesantes que el nuestro, con palabras bonitas y van a disfrazar situaciones con la mejor manera, pero estoy convencido de que acá hay un único damnificado, que son los vecinos, esto trasciende al vecino”, lamentó.

“Acá hay conductas para juzgar, una cosa es lo que pasó con el Bloque del Frente de Todos, y otra es la actitud que decidió llevar adelante Juntos. Es cierto que hoy se puede presentar como técnicamente una citación de que había un despacho por mayorías, y está bien, si nos vamos a agarrar de la letra fría y de los tecnicismos está bien”, consideró.

“Lo cierto es que llegamos a esta situación después de muchos días de trabajo, la escalera del Concejo la hemos bajado mil veces, con cientos de propuestas que, minuto a minuto, nos han trasladado mil veces ambos bloques”, subrayó.

Ante la actitud de los distintos Concejales, Nickel consideró que “me tocó ser presidente del Concejo Deliberante, tuve la oportunidad de inaugurar dos periodos de sesiones ordinarias, por lo cual debí elaborar dos discursos de apertura y en ambos resalté el respeto a la institucionalidad del Concejo Deliberante y del Concejal”.

“Después salimos con esa bandera, con la cual yo me siento profundamente identificado, la bandera del consenso”, agregó.

“Yo entiendo que hay espacios e ideas, y que cada uno se va a mantener en lo suyo, pero eso es una cosa y otra los es el respeto a la institucionalidad. Es lo que no vimos hoy. Con este estamos demostrándole a la gente que no podemos cambiar, la gente nos dice que somos unos payasos”, criticó.

Cómo continuará el cuarto intermedio

En cuanto a cómo seguirán las negociones y que acuerdo buscarán consensuar el martes 4 de enero, Werner Nickel manifestó que “yo no lo sé, que garantías tengo de lo que hablamos hoy no pasará mañana, a la vista esta. Hoy lo podemos reducir, y seguir subestimando a los mismos compañeros del Concejo, haciéndoles ver que era una cuestión técnica. Lo cierto es que teníamos un acuerdo en el cual se trabajó mucho, fue reformulado las veces necesarias en el marco de las negociaciones”.

“Hoy llegaron al Concejo Deliberante a tratarlo y a aprobarlo, que la vendan como quieran o la disfracen como les guste, pero la cosa era así”, agregó.

“Cinco minutos antes cambiaron de decisión, hoy no tengo garantías de nada. Yo no tengo ni ganas de ir el martes, lo que piense el Movimiento Vecinal a esta gente no le interesa. Se junta entre la mayoría y así lo hacen. Si vos me preguntas que voy a hacer: yo me quedaría en mi casa”, consideró.

“Hace tanto que venimos escuchando esto, hablando de la mayoría que tenía el Vecinalismo y que aprobábamos todo automáticamente, ahora nos estamos dando cuenta, y la gente también tiene que hacerlo, de que todos esos argumentos eran una mentira. El Vecinalismo nunca hizo abuso de esa mayoría y, sin embargo, ahora la mayoría opositora lo único que hace es poner palos en la rueda”, aclaró.

“No tengo dudas que hay una alianza que quiere llevarse puesta a una administración Vecinalista Municipal que hace 20 años que llegó, está bien, pero atrás esta la gente, El Municipio se está desfinanciando, quieren un Municipio en banca rota. Que se dejen de hablar de los vecinos”, puntualizó.

“No hay dudas de que los altísimos índices de inflación que vive el país, y eso, no es por culpa del Movimiento Vecinal. Nosotros lamentablemente para que el Municipio siga avanzando lo tenemos que hacer, el municipio necesita una caja”, finalizó.

